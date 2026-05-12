El proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec continúa fortaleciendo su estructura operativa y de inversión. El senador Antonino Morales Toledo respaldó la creación del nuevo Comité Interinstitucional impulsado por el Gobierno de México, al considerar que permitirá agilizar trámites y facilitar la llegada de empresas a los Polos de Desarrollo para el Bienestar.

El encargado de la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec señaló que esta estrategia ayudará a mejorar la coordinación entre dependencias federales involucradas en el desarrollo del proyecto.

Corredor Interoceánico busca competir con el Canal de Panamá

De acuerdo con Antonino Morales, el nuevo mecanismo brindará mayor certeza jurídica a inversionistas nacionales e internacionales interesados en instalar operaciones en la región sur-sureste del país.

Asimismo, explicó que el Corredor Interoceánico ya comienza a mostrar ventajas competitivas frente al Canal de Panamá, especialmente en costos logísticos y tiempos de traslado para mercancías internacionales.

Además, detalló que algunas estimaciones apuntan a una reducción de hasta 15% en costos de transporte, además de recorridos interoceánicos más rápidos. Como ejemplo, destaca una reciente prueba comercial donde se movilizaron cientos de vehículos utilizando esta ruta estratégica.

Morales Toledo subrayó que el proyecto impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo representa una oportunidad histórica para detonar crecimiento económico, empleo y desarrollo industrial en estados del sureste como Oaxaca.

Por otra parte, el legislador reconoció las gestiones realizadas por el gobernador Salomón Jara Cruz para atraer nuevas inversiones a la entidad, tras reuniones con empresas nacionales e internacionales interesadas en instalar operaciones en el Istmo de Tehuantepec.

El legislador destacó proyectos industriales como la futura planta de aluminio de ARZYS y el interés de compañías comerciales por expandirse hacia Oaxaca, lo que podría traducirse en nuevas fuentes de empleo y fortalecimiento económico regional.

Finalmente, Antonino Morales sostuvo que el desarrollo del Corredor Interoceánico también debe ir acompañado de capacitación técnica para jóvenes, con el fin de que puedan integrarse a los empleos especializados que demandará la nueva industria instalada en la región.