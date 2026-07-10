Las ventas al mayoreo de vehículos pesados registraron en junio su mejor resultado del año al alcanzar 3 mil 278 unidades, lo que representó un crecimiento anual de 45.5%, informó la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

El organismo atribuyó este comportamiento a la recuperación de la demanda en el segmento de carga y destacó que el primer semestre de 2026 cerró con un crecimiento acumulado de 3.1%.

En el mercado interno, las ventas al menudeo del segmento de carga sumaron 3 mil 194 unidades durante junio, un incremento de 3.9% respecto al mismo mes de 2025.

Industria de vehículos pesados registra alza en ventas y llama a fortalecer el T-MEC. (cortesía )

Producción y exportaciones de vehículos pesados muestran resultados mixtos

En materia de producción, durante junio se ensamblaron 15 mil 262 vehículos pesados, lo que representó una variación de 7.6% frente al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, entre enero y junio la producción acumuló 70 mil 876 unidades, equivalente a una disminución de 13% en comparación con el primer semestre de 2025.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones alcanzaron 12 mil 730 vehículos durante junio, con un crecimiento de 3.2%.

No obstante, en el acumulado semestral los envíos al extranjero sumaron 58 mil 260 unidades, una reducción de 14.5% frente al mismo periodo del año pasado.

ANPACT pide certidumbre para el T-MEC

Ante este panorama, ANPACT expresó su preocupación por el anuncio del Gobierno de Estados Unidos sobre la no renovación del T-MEC en sus términos actuales.

El presidente ejecutivo del organismo, Rogelio Arzate Tapia, señaló que el tratado continúa vigente y afirmó que el diálogo entre México, Estados Unidos y Canadá será clave para preservar la integración manufacturera de Norteamérica.

La asociación destacó que las empresas afiliadas ya cumplen con un Valor de Contenido Regional de 64% y avanzan hacia la meta de 70% prevista para 2027, además de mantener los requisitos de contenido laboral y de insumos como acero y aluminio establecidos en el acuerdo comercial.

Industria busca fortalecer la proveeduría regional

ANPACT consideró que la revisión del T-MEC representa una oportunidad para fortalecer la proveeduría regional y mejorar la infraestructura logística, energética y de comercio exterior.

Asimismo, advirtió que la importación de vehículos pesados usados provenientes de Estados Unidos continúa afectando al mercado nacional, ya que por cada 100 unidades nuevas vendidas en México ingresan 55 vehículos usados subvaluados.

Finalmente, informó que mantiene mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Subsecretaría de Ingresos para atender este tema y fortalecer la competitividad de la industria en México.