Mauricio Tabe, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), aseguró que el juicio político impulsado por Morena contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, representa una “cortina de humo” para desviar la atención del caso relacionado con Rubén Rocha Moya.

El dirigente de la ANAC sostuvo que el discurso sobre la “soberanía nacional” promovido por el Gobierno federal busca encubrir a funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras se ataca a gobiernos que, afirmó, han enfrentado a la delincuencia.

Mauricio Tabe acusa distractores en medio de crisis de seguridad

Mauricio Tabe señaló que la postura del Gobierno federal refleja una estrategia para evitar que se investiguen ciertos casos relacionados con el crimen organizado y aseguró que el debate público se ha utilizado para generar distractores políticos.

Esto obviamente le molestó al gobierno, ya sabemos para quién trabajan, a quién le responden y por eso todo este cuento de la soberanía, todo es un distractor de un gobierno que defiende a narcogobernadores, todo esto es distracción para no llevar a la justicia a Rocha Moya. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo.

El alcalde panista expresó preocupación por el panorama de seguridad en el país y advirtió que la violencia y el control del crimen organizado continúan afectando a comunidades y familias mexicanas. También afirmó que el incremento en delitos como el cobro de piso y los homicidios refleja un escenario de creciente temor entre la población.

Asimismo, indicó que los alcaldes de Acción Nacional respaldarán a Maru Campos debido a los resultados obtenidos en materia de seguridad en Chihuahua y por las acciones emprendidas contra grupos delictivos.

ANAC refrenda respaldo a Maru Campos

Mauricio Tabe reiteró el respaldo institucional de la ANAC a la gobernadora de Chihuahua y destacó que continuará acompañada por gobiernos municipales panistas que reconocen su estrategia de seguridad y combate a la delincuencia.

Por su parte, el presidente municipal de Delicias, Chihuahua, Jesús Valenciano, se sumó al apoyo hacia Maru Campos y afirmó que el debate debería centrarse en los resultados obtenidos contra el crimen organizado, como el desmantelamiento de un narcolaboratorio que evitó la distribución de millones de dosis de metanfetaminas.

El edil sostuvo que desde el Gobierno federal se intenta desviar la atención de los señalamientos realizados contra actores políticos vinculados con Morena y pidió que las autoridades prioricen las investigaciones y el combate a la inseguridad.

Finalmente, tanto Mauricio Tabe como Jesús Valenciano coincidieron en que el Gobierno federal debe concentrarse en fortalecer la seguridad y garantizar tranquilidad para la población de Chihuahua y del resto del país.