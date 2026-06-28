La senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera presentó este sábado su registro como aspirante de Morena para coordinar los trabajos de la Defensa de la Cuarta Transformación en Tlaxcala, con lo que formalizó su participación en el proceso interno del partido para definir a quien encabezará el proyecto político en la entidad.

Desde la Ciudad de México y acompañada por simpatizantes provenientes de distintas regiones de Tlaxcala, la morenista aseguró que su decisión representa un nuevo compromiso con el movimiento de la Cuarta Transformación y con la consolidación de una nueva etapa política para el estado.

Ana Lilia Rivera formaliza su registro en el proceso interno de Morena

Durante su mensaje, Ana Lilia Rivera afirmó que cuenta con la experiencia para asumir los retos que implica el proceso interno de Morena y convocó a la militancia a mantener la unidad.

La aspirante sostuvo que su trayectoria política se ha construido a lo largo de más de dos décadas dentro de la izquierda mexicana y recordó su participación en distintos momentos del movimiento encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, desde la defensa ante el proceso de desafuero hasta la conformación de Morena en Tlaxcala.

Asimismo, señaló que su carrera política ha estado vinculada a la organización social y a la representación de las demandas ciudadanas, lo que la llevó a ocupar un escaño en el Senado y posteriormente la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

Ana Lilia Rivera formaliza su aspiración en el proceso interno de Morena en Tlaxcala. (Cortesía )

Llama a la unidad en Morena y respalda a Claudia Sheinbaum

Durante el acto de registro, Ana Lilia Rivera manifestó su respaldo al proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y llamó a mantener la unidad del movimiento frente a los retos que enfrenta el país, particularmente en materia de soberanía y bienestar social.

También consideró que Tlaxcala requiere una nueva etapa política basada en la participación ciudadana, la cercanía con las comunidades y la atención de las necesidades históricas de la población.

Finalmente, hizo un llamado para que el proceso interno de Morena se desarrolle con respeto y responsabilidad democrática, al señalar que la participación de los distintos aspirantes debe contribuir al fortalecimiento del movimiento y evitar divisiones internas.