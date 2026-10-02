Tras su designación como Coordinadora en Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera afirmó que comienza una nueva etapa para el movimiento, basada en la organización y el trabajo territorial realizado en unidad y diálogo.

En los próximos días, la coordinadora privilegiará el contacto directo con la ciudadanía y el trabajo con las y los tlaxcaltecas, al considerar que es en las comunidades donde se conocen de primera mano las necesidades reales de la población.

La coordinadora reafirmó que el proceso interno quedó atrás y que ahora corresponde sumar capacidades, experiencias y voluntades para fortalecer el proyecto de transformación en Tlaxcala.

Ana Lilia Rivera llama a fortalecer la organización en territorio

La Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, Ana Lilia Rivera Rivera señaló que su convocatoria a la unidad forma parte de una disposición para escuchar y dialogar con quienes participaron en el proceso de selección y con los distintos sectores que forman parte del movimiento.

La coordinadora destacó que en los próximos días privilegiará el contacto directo con la ciudadanía y el trabajo en territorio, porque es ahí donde se conocen las necesidades reales de las comunidades y donde debe construirse la organización.

Afirmó que Tlaxcala tiene condiciones para continuar aportando al proyecto de transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, particularmente en temas relacionados con la soberanía, el bienestar, los derechos sociales y la organización comunitaria.

La Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, Ana Lilia Rivera Rivera reiteró que asume esta nueva responsabilidad con respeto, serenidad, diálogo y disposición para sumar.