La senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera fue designada este lunes 28 de septiembre como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Tlaxcala, tras el proceso interno del partido. La definición fue presentada en un acto realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Tras asumir la coordinación, la ahora coordinadora Estatal de la Defensa de la Soberanía Nacional en Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera llamó a la unidad de Morena y extendió un mensaje de inclusión hacia quienes participaron en el proceso interno.

A mis compañeras y compañeros de lucha que participaron en esta competencia, mi reconocimiento, respeto y mano extendida, Ana Lilia Rivera Rivera, coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Tlaxcala

La designación forma parte del proceso mediante el cual Morena define sus coordinaciones estatales en las entidades que tendrán elecciones para renovar gubernaturas en 2027. La coordinación partidista es una etapa interna previa y no equivale por sí misma al registro formal de una candidatura electoral.

Ana Lilia Rivera asume coordinación de Morena en Tlaxcala (cortesía )

Ana Lilia Rivera plantea unidad con Morena y PVEM

Durante su intervención, Rivera Rivera también reconoció el compromiso expresado por el representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Arturo Escobar, y convocó al presidente municipal de Huamantla, Salvador Santos Cedillo, a participar en la construcción de la siguiente etapa.

El proceso interno en Tlaxcala incluyó distintos perfiles de Morena y sus aliados. La dirigencia nacional informó la designación de Ana Lilia Rivera Rivera después de la encuesta utilizada para definir la coordinación estatal.

Ana Lilia Rivera asume coordinación de Morena en Tlaxcala (cortesía )

La senadora con licencia llegó a esta definición después de varias semanas de actividades en territorio, con recorridos por municipios y comunidades, asambleas, caminatas y encuentros con ciudadanos, de acuerdo con el planteamiento presentado en el mensaje de su equipo.

Durante estos encuentros, la senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera abordó temas relacionados con la Cuarta Transformación, la soberanía nacional y los principios que, de acuerdo con su discurso, deben mantenerse como parte del movimiento.

Ana Lilia Rivera asume coordinación de Morena en Tlaxcala (cortesía )

Ana Lilia Rivera Rivera asume coordinación rumbo a 2027

La senadora con licencia Ana Lilia Rivera cuenta con trayectoria legislativa y política dentro de la izquierda y Morena. Antes de participar en este proceso solicitó licencia a su cargo como senadora para concentrarse en las actividades relacionadas con la definición de la coordinación estatal.

Su designación la coloca al frente de los trabajos políticos y territoriales de Morena en Tlaxcala durante la etapa previa al proceso electoral de 2027.

Ana Lilia Rivera asume coordinación de Morena en Tlaxcala (cortesía )

Con la nueva responsabilidad, la senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera planteó como ejes de su mensaje la unidad de la militancia, el diálogo con quienes participaron en el proceso interno y la continuidad del trabajo territorial en comunidades y municipios de Tlaxcala.