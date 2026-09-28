Morena designó este lunes 28 de septiembre a Ana Lilia Rivera como coordinadora de los comités para la defensa de la transformación en el estado de Tlaxcala, rumbo al proceso electoral de 2027.

Durante el evento en Ciudad de México (CDMX), destacó la ausencia de Alfonso Sánchez, alcalde de Tlaxcala con licencia y uno de los aspirantes que participaron en el proceso interno de Morena.

Alfonso Sánchez se ausenta de designación de Ana Lilia Rivera en como coordinadora de Morena en Tlaxcala

El alcalde Alfonso Sánchez no se presentó al nombramiento de Ana Lilia Rivera como coordinadora de Morena en Tlaxcala, pese a que, según fuentes, sí se encontraba en la CDMX en ese momento.

Alfonso Sánchez no asistió a la presentación de Ana Lilia Rivera como coordinadora de Morena en Tlaxcala (Cortesía)

Al evento de Morena tampoco asistieron la petista Irma Garay ni el diputado federal Alejandro Aguilar López, quienes compitieron contra Ana Lilia Rivera en el proceso interno de Morena.

Tras recibir la designación, Ana Lilia Rivera llamó a mantener la unidad dentro del movimiento y aseguró que “aquí nadie sobra”, en un mensaje dirigido a quienes participaron en la contienda interna.

“Aquí nadie sobra y a nadie se excluye, todos somos necesarios”. Ana Lilia Rivera

Cabe mencionar que al nombramiento de la coordinación en Tlaxcala rumbo a las elecciones 2027, tampoco asistió el PT. El partido ha dicho públicamente que Morena no los ha tomado en cuenta en este proceso.

Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sí asistió al nombramiento estatal, pese a que Juan Salvador Santos Cedillo, edil de Huamantla, era su aspirante directo.