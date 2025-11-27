Alfredo Ramírez Bedolla informó que las famosas catrinas de barro de Capula, piezas imprescindibles en la celebración de Noche de Muertos, estarán disponibles en la tienda en línea de Liverpool, lo que permitirá beneficiar de manera directa a las y los artesanos locales.

Catrinas de barro de Capula: artesanía protegida y reconocida por el IMPI

Estas piezas, reconocidas internacionalmente gracias a la declaratoria de Indicación Geográfica otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), no solo están protegidas contra la piratería, sino que también fortalecen su proyección a nivel global.

Alfredo Ramírez Bedolla destacó que esta alianza comercial abre una nueva oportunidad para que el arte popular michoacano llegue a más consumidores. Subrayó que se trata de un motivo de orgullo para el Gobierno estatal, ya que impulsa a los productores locales y el desarrollo económico regional, garantizando al mismo tiempo que quienes las adquieran obtengan piezas auténticas.

Catrinas de Capula llegan a Liverpool: impulso a artesanos michoacanos. (Cortesía )

El gobernador explicó que las catrinas son elaboradas por artesanas y artesanos originarios de Capula, una tenencia de Morelia donde existen más de 700 talleres tradicionales que mantienen vivas técnicas y saberes heredados de generación en generación. Además, en estos espacios también se crean piezas de alfarería punteada y barro, con diseños únicos que distinguen a la región.

Actualmente, la alianza con Liverpool beneficia a 56 artesanos certificados que elaboran las esculturas de barro. Las piezas son cocidas en horno y posteriormente se dejan al natural o se pintan con colores vibrantes, preservando así la esencia de esta tradición michoacana. Se comercializaran a través del sitio: www.liverpool.com.mx