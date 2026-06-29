La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, encabezó la entrega de las obras de rehabilitación de la Escuela Francisco Lozornio, proyecto que fue posible gracias al programa Participa León y al respaldo de la ciudadanía a través del Presupuesto Participativo 2025.

Durante los Honores a la Bandera, la presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, reconoció la participación de madres, padres de familia y vecinos que impulsaron la iniciativa y lograron convertirla en una realidad mediante su voto.

Por lo que destacó que la participación ciudadana es fundamental para transformar los espacios públicos y mejorar la calidad de vida de las familias.

Esta obra no hubiera sido posible sin el trabajo ciudadano que se pone en movimiento para hacer que las cosas sucedan; yo no puedo entender Presupuesto Participativo si no es porque alguien sueña, participa y decide. Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León

Gracias a este proyecto, la Escuela Francisco Lozornio recibió una inversión superior a los 9.7 millones de pesos.

La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, destacó que la participación ciudadana hizo posible la transformación de la Escuela Francisco Lozornio. (cortesía. )

Participa León transforma la Escuela Francisco Lozornio

Las obras realizadas en la Escuela Francisco Lozornio incluyeron la construcción de un domo con sistema pluvial e iluminación, rehabilitación de la cancha de usos múltiples con acabado polycourt, impermeabilización y pintura de aulas y barda perimetral.

Además, se construyó un nuevo módulo de baños, se rehabilitaron sanitarios existentes, se mejoró la barda sobre la calle Nueva Galicia y se acondicionó una zona de esparcimiento con palapas, mesas, bancas y cestos de basura.

Por su parte, el director de la Escuela Francisco Lozornio, Zeferino Coreno Aguilera, agradeció a la presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, por impulsar proyectos que fortalezcan la educación y generen mejores condiciones para las y los estudiantes.

Informó que el proyecto obtuvo más de 2 mil 700 votos ciudadanos, lo que permitió convertirlo en una de las obras ganadoras del Presupuesto Participativo 2025.

Asimismo, el director de Presupuesto Participativo de León, Juan de Jesús López Urenda, destacó que entre 2022 y 2026 la delegación San Juan Bosco ha logrado concretar 49 obras gracias a la participación de la ciudadanía.

La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, destacó que la participación ciudadana hizo posible la transformación de la Escuela Francisco Lozornio. (cortesía. )

Ale Gutiérrez abandera al Ballet Folklórico Masehualistli

Durante la ceremonia, la presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, también encabezó el abanderamiento del Ballet Folklórico Masehualistli, agrupación que representará a León y a México en un importante encuentro internacional de danza folklórica que se realizará en Turquía.

Por lo cual reconoció el talento, disciplina y compromiso de las y los integrantes del Ballet Folklórico Masehualistli, quienes llevarán la cultura mexicana a escenarios internacionales.