La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, fortaleció el apoyo a comerciantes, emprendedores y mipymes mediante la entrega de equipamiento a 195 negocios a través del programa Suma Tu Negocio, una estrategia que busca impulsar el crecimiento económico y la generación de oportunidades para las familias leonesas.

La entrega se realizó en el marco del Día Internacional de la Mipyme, celebración que reconoce la importancia de los pequeños y medianos negocios como motor de desarrollo económico y generación de empleo.

La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, impulsó la entrega de apoyos a 195 negocios a través de Suma Tu Negocio. (cortesía)

Ale Gutiérrez fortalece a las mipymes de León

De acuerdo con información del Gobierno Municipal de León, el programa Suma Tu Negocio ha otorgado más de 4 mil 700 apoyos desde 2022, con una inversión superior a los 55 millones de pesos.

La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, destacó que estos apoyos permiten fortalecer a los negocios locales mediante equipamiento adaptado a las necesidades de cada emprendimiento.

Los beneficiarios pueden acceder a mobiliario, vitrinas, anaqueles, puntos de venta, equipo de oficina, congeladores, hornos industriales, herramientas tecnológicas y otros equipos especializados que contribuyen a mejorar sus procesos y aumentar su competitividad.

La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, impulsó la entrega de apoyos a 195 negocios a través de Suma Tu Negocio. (cortesía)

Suma Tu Negocio beneficia a comerciantes y emprendedores

Durante una gira de trabajo, la presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, visitó diversos establecimientos beneficiados con el programa.

Uno de ellos fue Carnicería Helen, donde la familia recibió un punto de venta para optimizar el control administrativo y mejorar la atención a sus clientes.

También recorrió la tienda de abarrotes Martha, encabezada por Martha Alicia Méndez Suárez, quien recibió equipamiento como congelador y estanterías para fortalecer la operación de su negocio.

Posteriormente, la presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, visitó el emprendimiento familiar La Brújula Desayunos y Cafés, que obtuvo una parrilla y un congelador para ampliar su capacidad de servicio.

La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, impulsó la entrega de apoyos a 195 negocios a través de Suma Tu Negocio. (cortesía)

Ale Gutiérrez impulsa capacitación y acompañamiento para emprendedores

Además del equipamiento, el programa Suma Tu Negocio contempla capacitación y asesoría especializada para fortalecer las habilidades empresariales de las y los beneficiarios.

A través de cursos presenciales y en línea, los emprendedores reciben herramientas relacionadas con administración, ventas, promoción de productos y crecimiento empresarial.

Asimismo, mediante la aplicación Chamba Módulo Capacitación, las personas pueden acceder gratuitamente a cursos de idiomas, inteligencia artificial, marketing y otros temas enfocados en el desarrollo profesional.

La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, impulsó la entrega de apoyos a 195 negocios a través de Suma Tu Negocio. (cortesía)

Academia de León para el Empleo y Emprendimiento fortalece nuevos negocios

Como parte de la estrategia impulsada por la presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, se creó la Academia de León para el Empleo y Emprendimiento (ALEE), considerada la primera incubadora impulsada por un gobierno municipal en su tipo.

La Academia de León para el Empleo y Emprendimiento (ALEE) brinda acompañamiento integral a emprendedores desde la creación de la idea de negocio hasta la consolidación de sus empresas.

Con programas como Suma Tu Negocio, la presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, reafirma su compromiso de impulsar el emprendimiento, fortalecer la economía local y generar más oportunidades para que las familias leonesas construyan un mejor futuro.