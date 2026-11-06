La sobrecapacidad mundial de acero, el crecimiento de las importaciones y la competencia entre mercados productores serán algunos de los temas centrales del Alacero Summit 2026, que se realizará el 10 y 11 de noviembre en el Hotel Camino Real Polanco, en Ciudad de México.

Líderes empresariales y especialistas internacionales analizarán los desafíos que enfrenta la industria siderúrgica de América Latina ante los cambios en el comercio global, así como las oportunidades para fortalecer la producción regional, atraer inversiones y desarrollar cadenas de valor más integradas.

Alacero Summit 2026 analizará el impacto de las importaciones y la competencia de China

De acuerdo con cifras de Alacero, entre enero y agosto de 2026 el consumo aparente de acero laminado en América Latina aumentó 3.1% respecto al mismo periodo de 2025, mientras que la producción regional creció 1.7%. Durante esos meses, las importaciones representaron 43.5% del consumo, el nivel más alto de la serie histórica de la asociación.

Ante este escenario, el director ejecutivo de Alacero, Ezequiel Tavernelli, señaló que el crecimiento del consumo debe traducirse en mayor producción, inversión y empleo en la región. También destacó la necesidad de establecer condiciones equitativas de competencia y fortalecer las cadenas de valor latinoamericanas.

La agenda incluirá el análisis de la participación de China en el mercado internacional. En el panel China Shock 2.0, Michael Pettis, del Carnegie Endowment for International Peace, y Jorge Guajardo, socio de DGA Group, revisarán el impacto de los apoyos estatales y la expansión de las exportaciones chinas sobre la competencia manufacturera.

Por su parte, Anthony de Carvalho, jefe de la Unidad de Acero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), presentará un estudio elaborado por el organismo en colaboración con Alacero sobre la manera en que América Latina absorbe el exceso de capacidad mundial.

El análisis contará con la participación de Kevin Dempsey, presidente y CEO del American Iron and Steel Institute (AISI), para abordar posibles respuestas ante las distorsiones comerciales y el desvío de excedentes hacia la región.

También participarán Andrés Malamud, investigador de la Universidad de Lisboa; Luis Foncerrada, economista en jefe de AMCHAM México; Marcos Troyjo, expresidente del Nuevo Banco de Desarrollo, y Adriana Carvalho, de S&P Global, quienes abordarán los cambios en el comercio y las tendencias del mercado del acero.

Alacero Summit abordará inversión, inteligencia artificial y acero de bajas emisiones

Otro de los ejes del encuentro será la integración de las cadenas productivas y las oportunidades para atraer inversiones industriales a América Latina. Francisco Cervantes Díaz hablará sobre el Plan México, en un diálogo moderado por Sergio de la Maza, vicepresidente ejecutivo y director general de TenarisTamsa y presidente de CANACERO.

La agenda también contempla un intercambio sobre las condiciones que requiere la manufactura regional para ampliar su capacidad productiva. En él participarán Ricardo Alban, de la Confederación Nacional de la Industria de Brasil; Martín Rappallini, de la Unión Industrial Argentina, y Alejandro Malagón, de CONCAMIN.

La perspectiva del sector automotriz estará a cargo de Rafael Chang, CEO de Toyota Latinoamérica y el Caribe, quien abordará las exigencias de competitividad, calidad y desarrollo tecnológico de una industria clave para el consumo de acero.

Además, el panel de directores generales reunirá a Jorge Oliveira, de ArcelorMittal Brasil; Máximo Vedoya, de Ternium; Gustavo Werneck, de Gerdau, y Oscar Chahín, de TYASA. Los participantes discutirán las decisiones de inversión, la incorporación de tecnología y el desarrollo de mercados ante los cambios en el comercio internacional.

La innovación también tendrá un espacio en el programa. Rafael Scott, de McKinsey & Company; Aarón Ramil, de Russula, y Juan Pablo Chemes, de Accenture, analizarán las aplicaciones de la inteligencia artificial, la visión artificial y los agentes inteligentes para mejorar los procesos y la eficiencia operativa.

Por último, Primetals Technologies abordará las nuevas demandas de acero relacionadas con la electrificación y la expansión de la inteligencia artificial. Juan Brihet y Diego Giangreco, de CRU, analizarán las oportunidades de América Latina para producir acero de bajas emisiones, con México como uno de los casos destacados.