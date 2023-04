Aimé Joanna Millán Estrada fue encontrada muerta en un barranco de Concordia en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, durante la madrugada de este martes 4 de abril.

La joven que era “la reina de la Ciruela” de Aguacaliente de Gárate, fue reportada como desaparecida desde el pasado sábado 1 de abril y este martes se localizó su cuerpo sin vida.

Ante el hallazgo de los restos de Aimé Joanna Millán Estrada, familiares y amigos de la joven dudan que su muerte haya ocurrido debido a un accidente, debido a esta razón.

Aimé Joanna Millán (Especial)

Aimé Joanna Millán Estrada estaba desaparecida; fue encontrada muerta dentro de un automóvil

Durante la madrugada de este martes 1 de abril, autoridades del estado de Sinaloa localizaron muerta a Aimé Joanna Millán Estrada en un barranco de Concordia , en la ciudad de Mazatlán .

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el cuerpo sin vida de Aimé Joanna Millán Estrada fue encontrado dentro de un automóvil que cayó a la barranca.

Al respecto, se indica que fue a un costado de la carretera federal Villa Unión - Concordia , a la altura de la localidad de Malpica que se encontró el vehículo.

Hasta el lugar en cuestión, se trasladaron autoridades federales y estatales, quienes revisaron el interior del automóvil y confirmaron que dentro estaba un cuerpo sin vida, el cual más tarde fue identificado.

Luego de ello, el cuerpo sin vida de Aimé Joanna Millán Estrada fue llevado a las instalaciones de la SEMEFO para practicarle la necropsia correspondiente y determinar la causa de muerte.

Sin embargo, de manera preliminar las autoridades locales dictaminaron que el automóvil en el que fue encontrada la joven, terminó en el barranco debido a un accidente .

Cuestionan versión sobre accidente ante muerte de Aimé Joanna Millán Estrada

No obstante, familiares y amigos de Aimé Joanna Millán Estrada no estarían conformes con las versiones de las autoridades , pues indican que la muerte de la joven no habría sido un accidente.

En redes se difundió una versión extraoficial en la que se asevera que Aimé Joanna Millán Estrada no sabía manejar, por lo cual las condiciones en las que fue encontrada se consideran extrañas.

Pese a lo anterior, las autoridades que investigan los hechos han constatado que el vehículo en el que se localizaron los restos de la joven, estaba a nombre de ella.