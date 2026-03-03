De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Aguascalientes se ha posicionado como uno de los estados con mejor mercado laboral y con mejores condiciones laborales en el país, durante el cuarto trimestre del 2025.

Aguascalientes alcanza tercer lugar nacional en empleo formal

Durante el anuncio de las cifras, la gobernadora Tere Jiménez señaló que estos resultados son gracias a las políticas públicas y estrategias que están orientadas para impulsar el crecimiento de los negocios locales, fortalecer la generación de empleo y elevar la calidad de vida de las familias hidrocálidas.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, destacó que Aguascalientes se posicionó en el tercer lugar a nivel nacional con mayor porcentaje de trabajadores que reciben ingresos de manera formal, con un 77%, cifra que supera a la media nacional que se centra en el 66%.

Aguascalientes se posiciona entre los estados con mayor empleo formal en México (cortesía)

De igual manera, la entidad reporta la tercera tasa más baja de ocupación parcial y desocupación, y en séptimo lugar con menor nivel de informalidad laboral, con un 42%,

Estos resultados son el reflejo de la visión de la gobernadora Tere Jiménez, enfocada en impulsar políticas públicas que impacten directamente en la calidad de vida del estado.