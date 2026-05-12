Aguascalientes mantiene un crecimiento sostenido en la generación de empleo formal al registrar 4 mil 180 nuevos puestos de trabajo durante el primer cuatrimestre de 2026, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La entidad reafirma así la confianza empresarial y el fortalecimiento de su actividad económica, impulsando mejores condiciones laborales para miles de familias.

Aguascalientes registra más de 365 mil empleos formales en 2026

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, informó que tan solo en abril se sumaron 611 nuevos empleos formales, con lo que el estado alcanzó un total de 365 mil 965 trabajadores asegurados ante el IMSS.

El funcionario destacó que el crecimiento del empleo representa mejores condiciones económicas para las familias, además de acceso a seguridad social, prestaciones laborales y mayor estabilidad para las y los trabajadores.

Asimismo, subrayó que el incremento en las plazas laborales refleja la confianza de las empresas para continuar invirtiendo y creciendo en la entidad.

Aguascalientes registra crecimiento en empleo formal durante 2026. (Cortesía)

Empresas fortalecen su presencia en Aguascalientes

A la par del aumento en el empleo formal, también creció el número de empresas registradas ante el IMSS. Durante abril se incorporaron 30 nuevos patrones, alcanzando un total de 16 mil 7 empresas registradas en todo el estado.

Actualmente, el sector servicios concentra el mayor número de patrones registrados con el 32 por ciento, seguido por comercio con el 26 por ciento, industria manufacturera con el 16 por ciento y construcción con el 15 por ciento.

Aguascalientes continúa consolidándose como una de las entidades con mayor dinamismo económico y generación de empleo formal en el país.