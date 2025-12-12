Aguascalientes se prepara para un 2026 lleno de oportunidades económicas, gracias al impulso de la industria manufacturera y la confianza que empresas nacionales y globales mantienen en el estado.

Expansión de NISSAN fortalecerá la economía y el empleo en Aguascalientes

De acuerdo con Citibanamex, Aguascalientes se prepara para uno de los años con mayor crecimiento económico, pues destacó que con la ampliación de Nissan se generarán más exportaciones.

Asimismo, destacó que se fortalecerán las cadenas de suministro, se generarán empleos y se atraerán nuevas y mejores inversiones.

Aguascalientes atraerá más inversiones en 2026 gracias al impulso manufacturero (Cortesía )

Estas acciones lograrán que Aguascalientes se consolide como una de las economías más sólidas y competitivas del país, impactando directamente en la calidad de vida de miles de ciudadanos y ciudadanas.