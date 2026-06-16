Aguascalientes será la sede del evento ecuestre más importante del continente americano: la Feria Internacional del Caballo (FICAGS) 2026, que se celebrará del 31 de julio al 16 de agosto en la Isla San Marcos, con acceso gratuito para toda la familia.

El encuentro reunirá ejemplares de reconocidas razas como cuarto de milla, pinto, appaloosa, frisón, español, lusitano, árabe, caballo mexicano y caballos miniatura, entre muchas otras.

FICAGS 2026 en Aguascalientes: charrería, adiestramiento y actividades familiares gratuitas

La feria contará con exhibiciones y competencias ecuestres como charrería, arquería ecuestre, carreras de barriles, adiestramiento y caballos bailadores, además de concursos que destacan la belleza y versatilidad de los ejemplares.

Para la familia habrá juegos mecánicos, granja didáctica, equinoterapia, espectáculos ecuestres, espectáculo medieval y la galería de arte ecuestre y taurino, única en su tipo.

Se suma una zona gastronómica, expo agroalimentaria, área comercial y el tradicional pabellón Hecho en Aguascalientes.

Foro Academia FICAGS 2026: clínicas y talleres con especialistas nacionales e internacionales

El Foro Academia ofrecerá clínicas, talleres, conferencias y pláticas de especialistas sobre historia, comportamiento, manejo y funcionalidad de los caballos.

La FICAGS 2026 es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno de Aguascalientes, la ACCEA, la Aicamex, Ganadería Las Morerías, Ganadería Estancia San Francisco y representantes del sector ecuestre, consolidando a Aguascalientes como referente nacional e internacional en este ámbito.

Para más información sobre el evento, visita la página oficial de la Feria Internacional del Caballo en Redes Sociales.