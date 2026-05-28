Aguascalientes mantiene una tendencia positiva en actividad comercial al registrar un desempeño superior al promedio nacional, con ventas al menudeo que crecieron 3.3 por ciento anual, por encima de la media nacional de 2.9 por ciento.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los establecimientos mayoristas también reportaron un incremento anual de 8.6 por ciento, reflejando el fortalecimiento y dinamismo del sector comercial en la entidad.

Aguascalientes fortalece actividad económica y generación de empleos

El crecimiento comercial se traduce en beneficios directos para la ciudadanía, al generar mejores condiciones para la conservación y creación de empleos, fortalecer los comercios locales e impulsar la apertura de nuevos negocios.

Asimismo, este panorama permite que las empresas tengan mayores posibilidades de crecer, invertir y contratar personal, favoreciendo también a las familias que dependen de la actividad comercial.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, señaló que este comportamiento representa una señal positiva para el desarrollo económico estatal.

Indicó que el dinamismo del sector comercial confirma que las empresas locales operan en un entorno de estabilidad y crecimiento, lo que les permite incrementar ingresos, planear expansiones y mejorar su competitividad para generar más oportunidades laborales.

Finalmente, Garza de Vega reiteró el compromiso de la administración encabezada por la gobernadora Tere Jiménez de impulsar políticas públicas y acciones estratégicas enfocadas en fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.

El objetivo, destacó, es consolidar a Aguascalientes como un mercado atractivo, competitivo y en constante expansión.