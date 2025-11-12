Del 10 al 18 de noviembre se llevará a cabo el Torneo de la Amistad 2025 en Aguascalientes, evento deportivo que consolida al estado como un referente en turismo deportivo y de eventos, pues se espera que genere una derrama económica de 900 millones de pesos.

Torneo de la Amistad 2025 posiciona a Aguascalientes como referente

Esta edición se prevé la ocupación hotelera de más de siete mil habitaciones en hoteles y hospedajes alternativos, mientras que sectores como restaurantes, transporte y comercio local, experimentan un crecimiento en la actividad.

Mauricio González López, secretario de Turismo, señaló que este torneo impulsa de manera directa la economía local, beneficiando a hoteles, restaurantes, transporte y comercio minorista.

Aguascalientes espera más de 50 visitantes durante el Torneo de la Amistad 2025 (Cortesía)

Asimismo, dio a conocer que Aguascalientes recibirá a más de 50 mil visitantes, entre atletas, entrenadores y familias, llenando los hoteles y aumentando el flujo de los principales destinos turísticos de la entidad.

El Torneo de la Amistad 2025 tendrá como sede principal el Cumbres International School Aguascalientes, además, de Ciudad Deportiva, Foro Trece y unidades deportivas municipales, que serán sedes alternas, donde 641 equipos competirán en 12 disciplinas, como:

Fútbol

Basquetbol

Voleibol

Golf

Natación

Tenis

Pádel

Atletismo

Taekwondo

Gimnasia

Con el Torneo de la Amistad 2025, Aguascalientes reafirma su compromiso de impulsar el deporte, al mismo tiempo que se impulsa la economía, turismo y desarrollo regional.