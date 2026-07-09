Aguascalientes fue reconocida como la ciudad con mejor calidad de vida de México, de acuerdo con el Happy City Index 2026, estudio internacional elaborado por el Institute for Quality of Life que evaluó más de 3 mil 400 ciudades de todo el mundo.

Del total de localidades analizadas, únicamente 251 lograron integrar la clasificación final. En el caso de México, solo dos ciudades fueron incluidas en el ranking y Aguascalientes obtuvo la mejor posición nacional.

Aguascalientes lidera en calidad de vida en México, según Happy City Index 2026 (Cortesía )

Happy City Index destaca a Aguascalientes por su calidad de vida y competitividad

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, señaló que este reconocimiento refleja el trabajo realizado para fortalecer la infraestructura urbana, ampliar las oportunidades económicas, mejorar la movilidad, impulsar la seguridad y garantizar servicios de calidad para la población.

Explicó que el Happy City Index 2026 se elaboró durante cinco meses mediante una metodología basada en 64 indicadores, entre ellos infraestructura, movilidad, seguridad, gobernanza, sostenibilidad, economía, acceso a servicios y otros factores que influyen en la calidad de vida de los habitantes.

De las más de 3 mil 400 ciudades evaluadas, solo 251 cumplieron con los criterios para integrar el ranking final. En México, únicamente dos ciudades fueron consideradas y Aguascalientes se colocó como la mejor posicionada, consolidándose como un referente nacional por las condiciones que ofrece para vivir, desarrollarse y prosperar.

Garza de Vega destacó que este resultado también confirma que Aguascalientes ofrece un entorno favorable para la inversión y el crecimiento económico, gracias a sus condiciones de estabilidad, competitividad y desarrollo urbano.

Aguascalientes lidera en calidad de vida en México, según Happy City Index 2026 (Cortesía )

Asimismo, señaló que estas fortalezas han convertido a la entidad en un destino atractivo para empresas nacionales e internacionales, al contar con infraestructura moderna, capital humano capacitado y una alta calidad de vida.

Finalmente, afirmó que el reconocimiento otorgado por el Happy City Index 2026 reafirma el liderazgo de Aguascalientes como una ciudad moderna, competitiva y con visión de futuro, donde el desarrollo económico y social avanza de manera equilibrada en beneficio de sus habitantes.