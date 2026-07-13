Aguascalientes registró un crecimiento histórico en la captación de inversión extranjera directa (IED) durante el primer trimestre de 2026, al sumar 342 millones de dólares, cifra que representa un incremento de 211 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, este resultado fortalece a la entidad como uno de los principales destinos para la inversión y el desarrollo de negocios en México, gracias a factores como su estabilidad económica, infraestructura, ubicación estratégica y capital humano.

Japón lidera la inversión extranjera en Aguascalientes

El titular de la dependencia, Esaú Garza de Vega, informó que Japón se consolidó como el principal país inversionista en el estado durante el periodo de referencia, seguido de Alemania y Estados Unidos, que mantienen proyectos en sectores estratégicos para la economía local.

El funcionario señaló que la administración encabezada por la gobernadora Tere Jiménez mantiene una estrategia de promoción económica para atraer nuevas inversiones, fortalecer las ya existentes e impulsar la generación de empleos.

Además, destacó que el trabajo coordinado con el sector empresarial, organismos internacionales y cámaras industriales ha permitido promover las ventajas competitivas de Aguascalientes ante inversionistas nacionales y extranjeros.

Finalmente, indicó que la llegada de nuevas empresas y la expansión de proyectos ya establecidos fortalecen las cadenas productivas, impulsan la innovación y contribuyen al crecimiento económico del estado, consolidando a Aguascalientes como uno de los principales polos de desarrollo industrial del país.