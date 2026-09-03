Adultos mayores de San Luis Potosí podrían acceder a testamentos gratuitos mediante un esquema que analiza el Gobierno del Estado en coordinación con el Colegio de Notarios y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario General de Gobierno, informó que ha sostenido reuniones con Juan Carlos Barrón Cerda, presidente del Colegio de Notarios, para establecer los lineamientos de esta iniciativa planteada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

San Luis Potosí analiza testamentos gratuitos para adultos mayores

Torres Sánchez explicó que el objetivo es organizar jornadas de atención que permitan a las personas adultas mayores realizar su testamento sin costo y contar con mayor certeza jurídica sobre su patrimonio.

El funcionario señaló que también se analiza ampliar este beneficio a integrantes de la Guardia Nacional y el Ejército, con el propósito de que más sectores puedan acceder a un instrumento legal para proteger sus bienes y facilitar su sucesión.

Por su parte, Juan Carlos Barrón Cerda destacó la disposición del notariado potosino para ampliar el alcance social de la campaña y facilitar que más familias cuenten con protección jurídica sobre su patrimonio.

SLP prepara esquema de testamentos gratuitos para adultos mayores (Cortesía )

Mes del Testamento mantiene costos preferenciales en SLP

El secretario General de Gobierno recordó que durante septiembre se llevan a cabo los Meses del Testamento, periodo en el que el trámite tiene un costo preferencial de 2 mil pesos.

Actualmente, el testamento gratuito continúa disponible para elementos de la Guardia Civil Estatal, Cruz Roja y Bomberos, mientras que el nuevo esquema para adultos mayores y otros integrantes de las Fuerzas Armadas todavía se encuentra en proceso de definición.