Roxana Hernández Ramírez, titular de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres), fortalece la coordinación con distintas instituciones para acercar servicios, herramientas y oportunidades a las mujeres de las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Como parte de esta agenda de trabajo interinstitucional, la dependencia impulsa acciones relacionadas con autonomía económica, inclusión, educación y prevención de la violencia, con el objetivo de ampliar la igualdad de oportunidades para las potosinas.

Roxana Hernández fortalece autonomía económica de las mujeres en San Luis Potosí

Roxana Hernández Ramírez sostuvo una reunión con Mario García Valdez, secretario de Desarrollo Económico, para establecer acciones encaminadas a fortalecer la autonomía e independencia económica de las mujeres.

La titular de Semujeres también se reunió con Isis Libertad Lara Felipe, titular de la Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad, para ampliar las oportunidades dirigidas a mujeres con discapacidad.

Estos trabajos buscan fortalecer la coordinación entre dependencias y generar condiciones que permitan a las mujeres acceder a mayores oportunidades de desarrollo.

Roxana Hernández fortalece apoyo a mujeres de las cuatro regiones de SLP. (Cortesía)

Semujeres coordina acciones de prevención y educación para mujeres

Como parte de esta agenda, Roxana Hernández encabezó también un encuentro con personal de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), donde se revisaron los avances correspondientes a la Cuarta Medida de Prevención.

Las acciones forman parte de la política del Gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, para mantener presencia institucional en territorio y ampliar las condiciones de igualdad para las mujeres.

Con esta coordinación interinstitucional, Semujeres busca fortalecer el acceso de las potosinas a oportunidades económicas, inclusión, educación y mecanismos de prevención de la violencia, con atención en las cuatro regiones del estado.