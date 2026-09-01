La Comisión Estatal del Agua (CEA) de San Luis Potosí emplazó a Interapas a regularizar un adeudo acumulado de 292 millones de pesos por el tratamiento de aguas residuales en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Tenorio, servicio que continúa prestando el Gobierno del Estado.

De acuerdo con la dependencia estatal, Interapas realizó su último pago por este concepto en 2016. Actualmente, la CEA factura un promedio mensual de 1.5 millones de pesos por el saneamiento de aproximadamente un millón 470 mil metros cúbicos de aguas residuales.

CEA señala cobros de Interapas por tratamiento de aguas residuales

La dependencia señaló que el adeudo contrasta con los conceptos que Interapas cobra a sus usuarios en sus recibos, entre ellos un 17 por ciento por mantenimiento de la red de drenaje sanitario y un 22 por ciento por tratamiento de aguas residuales.

La CEA destacó que el saneamiento de aguas residuales es indispensable para proteger la salud pública y el medio ambiente, por lo que reiteró la necesidad de que Interapas regularice los compromisos financieros relacionados con este servicio.