La dirigencia estatal del PAN en Chihuahua fue acusada de promover una campaña contra Morena a través de la colocación de espectaculares.

De acuerdo con reportes, a lo largo de varios puntos de Chihuahua fueron colocados espectaculares que contienen duros mensajes contra Morena.

PAN coloca espectaculares en Chihuahua con fuertes mensajes para

En medio de tensiones políticas en Chihuahua rumbo a las elecciones 2027, el PAN fue acusado de emprender una campaña contra Morena.

Los señalamientos indican que el partido blanquiazul utiliza espectaculares situados en zonas estratégicas para cuestionar la presencia del partido oficialista en la región.

Tal es el caso de un espectacular ubicado sobre la calle Presa de Tecomatlán, en donde se colocó el mensaje: “muerte y Morena es lo mismo”.

Con ello, la dirigencia estatal del PAN, comandada por Daniela Álvarez, pretende generar una reacción inmediata en los electores.

Acusan al PAN de promover una campaña contra Morena con espectaculares en Chihuahua (Especial)

Reportes señalan que en Chihuahua sería una prática bastante común del PAN para señalar, pues recordaron que en meses anteriores realizaron un acción similar.

Es decir, quedaría muestra de que el PAN utiliza la propia infraestructura local para la difusión de mensajes contra sus rivales políticos.

Ante lo sucedido, Morena no se ha pronunciado al respecto, a la espera de verificar si las acusaciones son ciertas y analizar una repuesta mediante la vía legal.