Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, lanzó una dura crítica a Maru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua, por permitir supuesta propaganda contra Morena.

A través de un posicionamiento en redes sociales, Ariadna Montiel cuestionó a Maru Campos por lo que calificó de un uso excesivo de recursos públicos en Chihuahua para “sostener una campaña permanente de mentiras”.

Ariadna Montiel cuestiona a Maru Campos por presunto uso de recursos públicos en propaganda contra Morena

A través de un mensaje directo, Ariadna Montiel se lanzó contra Maru Campos y criticó que la gobernadora estaría utilizando recursos públicos para fomentar una campaña contra Morena.

La dirigente del partido guinda sostuvo que, pese a las exigencias ciudadanas por mayor seguridad, el gobierno de Chihuahua se ha posicionado como la administración que más invierte en comunicación social a nivel nacional.

Acusan al PAN de promover una campaña contra Morena con espectaculares en Chihuahua (Especial)

Montiel argumentó que esta inversión millonaria está dirigida a sostener una narrativa política alejada de la realidad, y no se traduce en una mejora de la paz pública ni en el bienestar de las familias.

Según Montiel, las cifras presentadas del gobierno de Maru Campos indican que destinó cerca de 1,400 millones de pesos a publicidad oficial entre 2024 y 2025.

Dicha cantidad representa seis veces el presupuesto que originalmente estaba autorizado para la entidad.

Ante esta situación y la difusión de espectaculares contra Morena, Montiel indicó que Chihuahua se posicionará en contra de los derechos de las audiencias.

Esto debido a que los mensajes contra el partido guinda estarán obligados a identificarse como propaganda, por lo que ya no podrían pasar por información.