Un aparatoso accidente entre un camión de doble remolque y un autobús de pasajeros dejó un saldo de 16 personas lesionadas este domingo 10 de mayo en la carretera Valles Naranjo, en San Luis Potosí.

El choque ocurrió en el tramo ubicado entre las comunidades de Micos y Coyoles, provocando una intensa movilización de los servicios de emergencia en la región.

16 lesionados tras accidente en carretera Valles Naranjo, San Luis Potosí; dos personas sufrieron amputaciones

La mañana de este domingo 10 de mayo, se reportó un fuerte accidente carretero en San Luis Potosí, con un saldo preliminar de 16 personas heridas; dos de ellas de gravedad.

De acuerdo con reportes iniciales, el impacto involucró a un autobús de la línea Vencedor y a un tractocamión de la empresa Alsa que circulaba con sus contenedores vacíos.

La fuerza del golpe ocasionó que varios pasajeros quedaran atrapados entre los asientos y la estructura metálica del transporte público.

Las indagatorias señalan que el tráiler invadió el carril opuesto al tomar una curva, impactando de frente al transporte de pasajeros que se dirigía hacia El Naranjo.

Accidente carretera Valles Naranjo, San Luis Potosí varios lesionados (Cruz Roja Mexicana San Luis Potosí / FB)

La gravedad del percance se reflejó en las heridas de dos de las víctimas; el chofer del autobús y una pasajera quienes sufrieron amputaciones de extremidades debido a que quedaron atrapados entre los fierros.

Equipos de la Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil emplearon herramientas especializadas para poder liberar al conductor, quien permanecía prensado en la cabina.

Tras recibir los primeros auxilios en el sitio, los 16 lesionados fueron llevados a diversos hospitales de Ciudad Valles para recibir valoración médica urgente.

En el lugar, elementos de la Guardia Civil Estatal y brigadistas cerraron brevemente la circulación y colaboraron para asegurar la zona mientras se realizaba el retiro de los vehículos dañados.