La Academia Nacional de Medicina de México reconoció al fundador de Salud Digna, Jesús Vizcarra Calderón, por su trayectoria y aportaciones al fortalecimiento de los servicios de salud en el país.

Durante la ceremonia, realizada el 18 de noviembre en el auditorio de la Academia, el presidente de la ANMM, Raúl Carrillo Esper, destacó la visión humanística y social del fundador de Salud Digna, Jesús Vizcarra, así como su participación en iniciativas que complementan los esfuerzos del Estado mexicano.

El acto reunió a representantes de los sectores público y privado, quienes resaltaron el trabajo de Salud Digna en materia de prevención, diagnóstico y acceso a servicios médicos.

Academia reconoce la trayectoria de Jesús Vizcarra Calderón

El presidente de la ANMM, Raúl Carrillo señaló que la labor del empresario va más allá de su actividad empresarial y destacó su compromiso con la salud de la población. También expresó el reconocimiento de la institución por su compromiso con el país y sus ciudadanos.

Jesús Vizcarra, más allá de su visión empresarial, y con una centrada visión humanística y patriótica se ha sumado a fortalecer el proyecto de salud, que suma y multiplica a los esfuerzos del Estado de mexicano. Raúl Carrillo, presidente de la ANMM

Por su parte, el miembro honorario de la Academia, José Narro Robles, calificó a Salud Digna como un proyecto de innovación y servicio a la población, al destacar su contribución para ampliar el acceso a diagnósticos de laboratorio y estudios de imagen médica.

El miembro honorario de la Academia, José Narro describió a Jesús Vizcarra Calderón como un empresario con sensibilidad social, visión y compromiso con la salud nacional.

Salud Digna reporta más de 32 millones de servicios diagnósticos y ópticos

Durante el encuentro, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que Salud Digna en México cuenta con un equipo de más de 16 mil colaboradores, que brindan 32 millones de servicios diagnósticos y ópticos.

De acuerdo con el funcionario, la organización ayuda a más de 20 millones de personas en México y Centroamérica a cuidar su salud mediante la prevención y la detección oportuna de enfermedades, con un modelo sin fines de lucro y autosustentable.

El secretario de Educación Pública, también reconoció la participación de la asociación en el proyecto del Gobierno federal Nueva Escuela Mexicana, mediante el cual se realizó un diagnóstico integral a 10.9 millones de niñas y niños de 80 mil primarias públicas. Como parte de esta colaboración, se aportaron más de 2 millones de lentes graduados sin costo.

Destacan el acceso a servicios de salud y diagnósticos accesibles

El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, señaló que iniciativas como Salud Digna muestran cómo las organizaciones sociales y privadas pueden contribuir al ejercicio del derecho a la salud.

El funcionario destacó la atención dirigida a personas para quienes el costo de un estudio médico puede representar una dificultad económica.

Hay algo de Salud Digna que me parece especialmente valioso es su convicción y vocación de atender a las personas que menos tienen, a las personas para las que un estudio médico puede representar sacrificio económico difícil de solventar, y hacerlo bajo un principio profundamente ético. No aprovecharse de las necesidades de las personas sino de responder a ellas. Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud

La organización ofrece acceso a servicios de salud mediante estudios de laboratorio, ultrasonido, mastografía, tomografía, resonancia magnética, rayos X y otros servicios de diagnóstico, además de optometría y lentes graduados.

Vizcarra Calderón afirma que Salud Digna será patrimonio de los mexicanos

Al recibir el reconocimiento, el fundador de Salud Digna Jesús Vizcarra, agradeció a la Academia Nacional de Medicina de México y recordó que el proyecto comenzó en 2003 con el propósito de ofrecer diagnósticos médicos accesibles, con tecnología y precios al alcance de la población.

En 2003, iniciamos Salud Digna. Queríamos demostrar que era posible ofrecer diagnósticos de calidad, con tecnología de punta y a precios verdaderamente accesibles. Lo verdaderamente importante son las enfermedades que podemos detectar a tiempo, el sufrimiento que podemos evitar y la tranquilidad que podemos devolver a tantas familias. Jesús Vizcarra, fundador de Salud Digna

También reiteró que, junto con su familia, tomó medidas para que la asociación civil se mantenga como patrimonio de los mexicanos y conserve su misión de impacto social.

La organización cuenta con 270 clínicas distribuidas en los 32 estados de la República Mexicana y tiene presencia en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Entre sus servicios se encuentran estudios especializados como PET-CT y biopsias de mama y tiroides.

Durante la ceremonia también participaron Raúl Vizcarra Avendaño, la periodista Bárbara Anderson Font, Juan Carlos Ordóñez Zamudio, director general de Salud Digna; Héctor Valle, presidente ejecutivo de Fundación Mexicana para la Salud, y Rosana Pelayo Camacho, titular de la Unidad de Educación e Investigación del IMSS, entre otros representantes.

Con este reconocimiento, la Academia destacó la trayectoria de Jesús Vizcarra Calderón y su participación en un proyecto que, de acuerdo con los asistentes, contribuye a la prevención y detección oportuna de enfermedades y a ampliar las opciones de diagnóstico para la población.