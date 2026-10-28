La institución de apoyo a la salud de las familias latinoamericanas, Salud Digna, anunció la apertura de 14 nuevas clínicas en México, entre el 29 de octubre y el 15 de diciembre, con las cuales ampliará su red de 267 a 281 unidades a lo largo y ancho del país, con presencia también en algunas regiones de Centroamérica.

Esta expansión permitirá a la organización continuar acercando los servicios de diagnóstico y prevención de enfermedades a más personas, para el cuidado oportuno de su salud.

¿Dónde abrirán las nuevas clínicas de Salud Digna?

Las nuevas clínicas de Salud Digna estarán distribuidas en cinco entidades del país: el Estado de México concentrará seis unidades, ubicadas en Chimalhuacán, sobre avenida Torres; Naucalpan, en el edificio Nomad Toreo; Ecatepec, en Punto Ecatepec; Nezahualcóyotl, sobre avenida Central, y dos en Cuautitlán, en Plaza Cuautitlán y Plaza Haciendas.

En la Ciudad de México abrirán tres clínicas: una en la alcaldía Cuauhtémoc, sobre la calle Balderas; otra en Gustavo A. Madero, en la colonia San Felipe de Jesús, y una más en Coyoacán, sobre avenida Canal de Miramontes.

Por su parte, Jalisco contará con dos nuevas unidades, en Zapopan, sobre avenida Ignacio L. Vallarta, y en Tlaquepaque, dentro de Plaza Celta. Las tres clínicas restantes estarán en Chihuahua, sobre avenida de las Américas; Oaxaca, en Santa Rosa, y Saltillo, en la zona de Maravillas.

¿Qué servicios ofrecerán las nuevas clínicas?

Las nuevas clínicas en México ofrecerán distintos estudios médicos a precios accesibles, entre ellos análisis de laboratorio clínico, ultrasonidos, electrocardiogramas, mastografías, tomografías, densitometrías óseas, rayos X y exámenes de la vista.

El director general de Salud Digna, Juan Carlos Ordóñez, señaló que la expansión busca facilitar el acceso a servicios de salud y reforzar el enfoque preventivo de la institución.

En Salud Digna creemos que el acceso a una salud de calidad debe estar al alcance de más personas, y trabajamos todos los días para ayudar a hacerlo posible. Cada nueva clínica representa una oportunidad para acercar los servicios de diagnóstico a más comunidades y refrendar nuestro compromiso con la prevención y el bienestar de las familias mexicanas. Juan Carlos Ordóñez, director general de Salud Digna

Salud Digna prevé atender a más de 20 millones de personas en 2026

La organización estima brindar atención a más de 20 millones de personas durante 2026 mediante sus clínicas en cuatro países: México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Fundada en 2003 por el empresario Jesús Vizcarra Calderón, Salud Digna trabaja para facilitar el acceso a servicios de diagnóstico y salud preventiva en México, así como en los demás países donde tiene presencia, mediante estudios a precios accesibles.

Con la incorporación de las nuevas unidades, la institución busca ampliar su cobertura y acercar alternativas de diagnóstico y prevención a más comunidades.