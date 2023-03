La segunda parte de la temporada 4 de You, en la cual Penn Badgley de 36 años de edad es el protagonista, ha llegado a su final y aquí te explicamos qué pasó.

La parte 2 de la temporada 4 de You ha llegado a Netflix y las redes sociales han explotado con su polémico final.

Un final que aseguran da una completa vuelta de tuerca o “plot twist ” que no muchos se esperaban; especialmente luego de que la primera parte de la temporada 4 de You, no gustara a todos.

Pues muchos se habían quejado de que esta temporada de You se sentía algo floja y sosa comparada con las tres anteriores.

Especialmente tras la ausencia de Victoria Pedretti de 27 años de edad, quien interpretó a Love durante la segunda y tercera temporada y fue uno de los personajes de You más entrañables para los fans.

Si no has visto la temporada 4 parte 2 de You en Netflix, aquí habrá spoilers explicando el tan comentado final de la serie.

¿Qué pasó con Joe en la temporada 2 parte 2 de You?

La primera parte de la temporada 4 de You nos transportó a Inglaterra, dejando a Marienne de lado y Joe asumiendo una nueva identidad como Jonathan Moore.

La temporada 4 de You presentó un nuevo interés llamado Kate libre del acoso de Joe y con una ola de asesinatos producto de un nuevo asesino con el que Joe tenía una rivalidad.

Sin embargo y tal y como revela en el giro de trama de You en la temporada 4 parte 2, en realidad Joe Goldberg sufre de disociación mental, lo cual le provocó el secuestro de Marianne.

Es decir que Joe no dejó atrás su vida como asesino y acosador tras convertirse en Jonathan Moore, sino que Rhys -el supuesto nuevo asesino- realmente siempre fue él.

Algo que muchos usuarios han comparado con la película del Club de la Pelea de 1999, dirigida por David Fincher.

Es decir que Rhys siempre fue el alter ego de Joe representando su lado más oscuro como asesino a sangre fría y por lo cual se asociaba para no responsabilizarse de los crímenes cometidos.

You ya estrenó su temporada 4 parte 2 (Netflix)

Marianne es secuestrada por Joe en la temporada 4 parte 2 de You pero ¿sobrevive?

Algo en lo que la serie de You de Netflix se ha caracterizado es que, al final de las temporadas Joe logra salirse con la suya matando siempre a su interés amoroso.

Y ahora ¿qué ocurrió con Marianne a quien Joe siguió hasta París y que aparentemente dejó irse para luego mudarse a Inglaterra?

Pues en un brote de la obsesión de Joe, él secuestra y encierra a Marianne en su clásica celda transparente e incapaz de aceptar su lado oscuro, es cuando se disocia y crea a Rhys.

En cuanto a Kate y luego de que Joe matara a su padre, ella hereda toda la compañía y fortuna de los Lockwood que se mencionó en la primera parte de You temporada 4.

Y es aquí en donde ella lo ayuda a limpiar su nombre, su imagen y regresa a ser Joe Goldberg tras revelar que sobrevivió a la violencia de su esposa, Love Quinn.

Por lo que al final de You, en la parte 2 de la temporada 4 parece que Joe ha aceptado su lado oscuro, siendo ahora un protegido de Kate gracias a su influencia y poder.

Y aunque no se ha revelado si habrá una quinta temporada de You, el final abierto que presentó la parte 2 de la temporada 4 hace pensar que habrá una continuación.