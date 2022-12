Netflix ha revelado las primeras fotos de la temporada 4 de You y con ello cuando se estrena en la plataforma de streaming.

Sin duda You, es una de las series más gustadas dentro de la plataforma de streaming Netflix, por lo que el estreno de su temporada 4 será uno de los más esperados de 2023.

Aunque no te preocupes ya que la temporada 4 de You en Netflix no tarda en estrenarse, a esto te contamos los detalles para que no te la pierdas.

You temporada 4 en Netflix (Netflix)

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de You en Netflix?

You temporada 4 en Netflix tendrá su estreno en el primer tercio del próximos año 2023

Por lo que la temporada 4 de You en Netflix se estrenará en dos partes dentro de la plataforma de streaming por lo que llegará la serie de siguiente manera:

1° parte: 9 de febrero de 2023

2° parte: 9 de marzo de 2023

You Temporada 4 en Netflix (Netflix)

¿De qué tratará la temporada 4 de You?

La temporada 4 de You llevará a su protagonista Joe a entrar a un nuevo círculo, por lo que con una nueva identidad llegará a Londres.

A lo que ahora Joe se convertirá en el profesor Jonathan Moore, identidad con la que decide dejar atrás su pasado tras asesinar a Love.

Mientras que también Joe está en la búsqueda de Marianne y su hija, luego de que desaparecieran.

Aunque también habrá nuevos personajes que harán temblar a Joe, pero sobre todo será Kate quien llame su atención.

You temporada 4 en Netflix (Netflix)

Este es el reparto de You en su temporada 4

La temporada 4 de You en Netflix traerá el regreso de de su personaje principal de una distinta manera.

Aunque no sólo veremos a Penn Badgley regresa como Joe, sino también al elenco de You en su temporada 4 se unirán nuevas caras.

Por lo que el reparto de You en su temporada 4 para Netflix estará conformado por las actuaciones de:

Penn Badgley regresa como Joe / Jonathan Moore

Tati Gabrielle como Marienne Bellamy

Lukas Gage como Adam

Charlotte Ritchie como Kate

Tilly Keeper como Lady Phoebe

Amy-Leigh Hickman como Nadia

Ed Speleers como Rhys