Los rumores para la película de Los cuatro fantásticos siguen, ahora un actor de la serie You de Netflix llegaría a la nueva cinta que prepara Marvel.

Pues se dice que un actor de la serie You estaría en pláticas con Marvel Studios para unirse al elenco de Los cuatro fantásticos.

Noticia que se da luego de que hace pocos días se dijera que el director Matt Shakman también ha mantenido conversaciones pero dirigir dicha película de los superhéroes de Marvel

Tanto así que hay quienes aseguran que Matt Shakman de 47 años de edad será presentado el 23 de septiembre próximo en el D23, junto al elenco de Los 4 Fantásticos, haciendo oficial su llegada al MCU.

Los 4 Fantásticos (mcfilm.wordpress.com)

Penn Badgley de You sería quien llegará al elenco de Los cuatro fantásticos

Según el portal The Direct, Penn Badgley de You sería quien llegue al elenco de Los cuatro fantásticos.

Luego de que Penn Badgley, actor que con 35 años de edad se ha convertido en los últimos años en una estrella en ascenso en Hollywood.

Aunque ya lleva varios años en la industria, por lo que además de You, el actor Penn Badgley también es recordado por haber interpretado a Dan Humphrey en la serie Gossip Girl.

Pese a esto, la pregunta es ¿qué personaje interpretaría Penn Badgley en Los cuatro fantásticos?

Tercera temporada de 'You' (Netflix)

Penn Badgley interpretaría al nuevo Mr. Fantástico, en la próxima película de Los cuatro fantásticos

La llegada del actor Penn Badgley de la serie You a la película de Los cuatro fantásticos sería a lo grande, pues sería quien interpretaría a Reed Richards o Mr. Fantástico.

Por lo que todo apunta que Penn Badgley sería el líder de este cuarteto de superhéroes de Marvel.

Luego de haber visto al actor John Krasinski de 42 años de edad siendo Mr. Fantástico en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Penn Badgley interpretaría al nuevo Mr. Fantástico, en la próxima película de Los cuatro fantásticos

Por su parte, el crítico de cine Devin Faraci reveló al podcast Marvelvision que efectivamente Marvel Studios ha hablado con Penn Badgley.

Información que descarta también de que se viera un Mr. Fantástico de raza negra como se decía entre bambalinas.

“Los chicos con los que Marvel Studios ha estado hablando de ello son todos blancos. Ese tipo Penn Badgley del programa You, que probablemente ya tiene el papel, francamente, es un tipo blanco. Van con el estándar... Y es genial, por cierto, es una buena elección. Pero se están volviendo muy clásicos”. Devin Faraci, crítico de cine

Pese a todo esto aún no hay nada confirmado en el entorno de quienes serán Los cuatro fantásticos, por lo que aún los fans tendrán que esperar que se confirme o no el nombre de Penn Badgley.