Wendy Guevara le da el sí a Juan Osorio para actuar en telenovela luego de que ganó la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

Desde el estreno de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara -de 30 años de edad- se ganó el corazón de los televidentes gracias a su gran carisma.

Wendy Guevara generó un gran impacto por lo que no es raro que ahora que ya salió de La Casa de los Famosos México empiece a recibir varias ofertas laborales.

Una de ellas sería por parte de Juan Osorio -de 66 años de edad-, quien habría revelado que estaba preparando un papel para Wendy Guevara en su próxima producción.

Pero ¿será que Wendy Guevara ya le dio el si a Juan Osorio después de que había dicho que primero quería prepararse?

Durante su participación en La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara expresó sus deseos de poder actuar e incluso amenazó a Emilio Osorio para que le dijera a su papá que la metiera en alguna telenovela.

Tras estas palabras, Juan Osorio reveló que si estaba dispuesto a ofrecerle un papel a Wendy Guevara en alguna de sus producciones.

Juan Osorio incluso reveló que ya había hablado con los escritores para que Wendy Guevara tuviera un papel en su próxima producción.

“Lo tenemos muy claro y sabemos a dónde vamos, pero si lo digo no va a ser una sorpresa, prefiero que Wendy se los diga en cuanto salga porque la verdad es muy divertida, esta chava le gira mucho el rollo y además déjame decirte que todo lo que hace impacta, le encanta a la gente, entonces es una gente que tiene mucho talento”, señaló en su momento Juan Osorio.

Tras su salida de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara fue cuestionada sobre la posibilidad de poder trabajar con Juan Osorio.

Wendy Guevara reveló que ya había tenido un acercamiento con una persona de Juan Osorio y se iba a reunir con el productor para escuchar su propuesta.

“La verdad hace ratito sí se me acercó una persona de tu papá (a Emilio), bueno, del señor Juan Osorio. Una persona que no recuerdo su nombre porque estábamos en el foro de Hoy, pero creo que tenía una cita o algo así mañana”

De esta manera, Wendy Guevara señaló que por el momento no ha podido platicar sobre la propuesta de Juan Osorio, pero cuando lo haga no dudará en comentarlo.

“Pero ahorita no sé todavía nada de eso, pero en cuanto sepa yo, te digo el argüende”

Los seguidores de Wendy Guevara tendrán que esperar a que se realicé esta reunión para saber si pronto llegará la influencer a las pantallas en un melodrama.

Pese a que Wendy Guevara señaló que está dispuesta ha escuchar la propuesta de Juan Osorio, todavía no le ha dado el sí a la actuación.

Wendy Guevara puntualizó que sabe que primero se tiene que preparar antes de poder aparecer en alguna telenovela.

“Yo creo que también necesito prepararme, no puedo lanzarme nada más así. Sergio Mayer me enseñó y me dijo que obviamente tengo que desarrollarme más en todo eso de la comunicación o cosas que quiera aprender más”

Wendy Guevara