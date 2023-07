Aunque Wendy Guevara ya advirtió que saliendo de La Casa de los Famosos México se tomará un mes de descanso, no imagina los proyectos que le esperan, mismos que seguramente la harán cambiar de opinión.

Verás, Wendy Guevara, cuya fama creció a su ingreso al reality show de Televisa-Univisión, tiene la oportunidad de hacer uno de sus sueños realidad: ser actriz.

Es el productor Juan Osorio, de 66 años de edad, el primero en levantar la mano y es que sabe que Wendy Guevara tiene muchos seguidores por lo que tenerla en una telenovela le aseguraría un alto rating.

Wendy Guevara, integrante de La Casa de los Famosos México. (@LaCasaFamososMx / Tomada de video)

Juan Osorio sí tendrá a Wendy Guevara en telenovela, pero no como protagonista

En un breve encuentro con la prensa, Juan Osorio se dijo orgulloso de su hijo Emilio Osorio, de 20 años de edad, quien ha demostrado ser un muchacho maduro durante su permanencia en La Casa de los Famosos México.

Por lo que consciente de que podría salir en las próximas semanas ya que sus compañeros lo nominan para salvarse pidió que sea expulsado junto a Wendy Guevara para que trabajen juntos.

Y dejando claro que no es broma y que es verdad que quiere a La Perdida en una de sus telenovelas, adelantó que ya está trabajando con los escritores de su próxima historia.

Melodrama que tendrá un papel para Wendy Guevara, de 29 años de edad, a quien considera una chava muy creativa.

No obstante, Juan Osorio no le hará las cosas fáciles a Wendy Guevara, pues su papel no será protagónico.

Esto está dividiendo opciones ya que algunas personas están tachando al productor de telenovelas y de teatro de transfóbico, mientras que otros más le aplauden ya que Wendy Guevara no tiene una carrera como actriz y aún así la está invitando a uno de sus proyectos.

Juan Osorio no será el primero en contar la historia de una mujer transgénero en una telenovela

Aunado a esto, Juan Osorio dejó claro no piensa -por el momento- llevar a la pantalla chica la historia de una mujer transgénero como Wendy Guevara ya que Televisa cuida mucho esos temas.