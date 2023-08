Wendy Guevara rechazó trabajar con Juan Osorio, pero otro productor ya le puso el ojo para una serie de comedia.

Wendy Guevara sigue impactando por su participación en La Casa de los Famosos México, y esta vez un productor de Televisa también la quiere incluir en sus nuevos proyectos.

Juan Osorio era uno de los productores candidatos para que Wendy Guevara debutará como actriz en su próxima telenovela, sin embargo la influencer mexicana lo ha rechazado.

Wendy Guevara se consagró como la ganadora de La Casa de los Famosos México, sin embargo su popularidad y éxito sigue en ascenso entre el público.

Dicha situación la ha llevado a recibir diversas ofertas laborales en el mundo artístico.

Wendy Guevara se ganó el cariño del público por ser una de las celebridades más transparentes en el reality show.

Sin embargo, Juan Osorio se quedó con los deseos de integrar en su próxima telenovela, ya que la misma Wendy Guevara lo rechazó y ahora tiene otra propuesta laboral.

En una breve entrevista, el productor de “La hora pico” Reynaldo López ya tiene los ojos puestos en Wendy Guevara y Las Pérdidas para tener una aparición especial en una serie de comedia.

Reynaldo López también mencionó que aparte de Wendy Guevara, también está pensado en invitar a otros integrantes de La Casa de los Famosos México para grabar un nuevo piloto.

Sergio Mayer y Nicola Porcella son uno de los candidatos, además de Wendy Guevara para el nuevo proyecto de Reynaldo López en Televisa.

Hace semanas, Juan Osorio acudió a las afueras de las instalaciones de La Casa de los Famosos México para gritarle a Wendy Guevara que ya tenía seguro un personaje en su próxima telenovela.

Aunque Wendy Guevara no es actriz y no tiene experiencia en el rubro, Juan Osorio vio en ella el potencial para aparecer en una de sus telenovelas.

No obstante, en su encuentro con la prensa, Wendy Guevara confesó que a pesar de la invitación que le hizo Juan Osorio para integrarse a una de sus producciones.

Por el momento no tiene intenciones de trabajar como actriz, ya que necesita prepararse para debutar en el mundo de la actuación.

“Hace un ratito, sí se me acercó gente del señor Osorio que (para hacer) novelas o cosas de esas, pero yo creo que también necesito prepararme, yo creo que no puedo nada más lanzarme así, Sergio Mayer me enseñó y me dijo que obviamente tengo que desarrollarme en todo esto de la comunicación o cosas que quiera aprender más, entonces no, todavía no hay fechas”.

Wendy Guevara