Ricardo Peralta teme lo peor y ensaya cómo justificar su apoyo a Adrián Marcelo tras ser eliminado de La Casa de los Famosos 2024.

Luego de que Odalys Ramírez -de 40 años de edad- enfrentara a Adrián Marcelo por sus palabras misóginas contra sus compañeras de La Casa de los Famosos 2024, Ricardo Peralta tiene ‘miedo.

El domingo 8 de septiembre es la gala de eliminación y Ricardo Peralta -de 35 años de edad- es uno de los nominados y teme que lo enfrenten como ocurrió con su ex compañero Adrián Marcelo.

Ricardo Peralta apoyaba a Adrián Marcelo y ya tiene cómo justificarse

Tras la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos 2024, sus compañeros del cuarto Tierra trataron de deslindarse de sus actitudes misóginas.

Ricardo Peralta fue el primero en mencionar que no estaba de acuerdo con algunas palabras dichas por Adrián Marcelo y admitió que cometió un error al no mostrar su inconformidad.

Al estar en la placa de nominación, Ricardo Peralta presiente que puede ser eliminado y se tendrá que enfrentar al mundo real, así como a sus preguntas incómodas.

El influencer sabe que podrían cuestionarlo por qué burló cuando Adrián Marcelo lanzó un pésimo comentario durante la eliminación del domingo 1 de septiembre: “Una mujer menos que maltratar”.

Ricardo Peralta cuando Charly entró en La Casa de los Famosos México 2024. (YouTube/ El 5 / Tomada de video)

Durante una plática con Sian Chiong -de 30 años de edad- simularon que les preguntaban sobre sus comportamientos por la terrible frase de Adrián Marcelo.

“¿Por qué te reíste después de ese comentario?” Preguntó Sian Chiong, a lo que Ricardo Peralta trató de justificarse.

“Pues es que si le decíamos que le bajara y así, porque nunca le paró. Yo creo que cada quien tiene su individualidad y al final del día yo no puedo amarrarle la boca” Ricardo Peralta

Según Ricardo Peralta, él no podía evitar el comportamiento de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos 2024 y por eso nunca trató de reprenderlo por respetar su individualidad.

Ricardo Peralta (torpecillo / Instagram torpecillo)

Ricardo Peralta presiente que su carrera está gravemente afectada por La Casa de los Famosos 2024

Ni si quiera Ricardo Peralta sabe cómo justificar que se haya burlado de la frase misógina de Adrián Marcelo y presiente que su carrera está ‘por el suelo’ tras participar en La Casa de los Famosos 2024.

“Lo bueno que ya me voy a dedicar a vender tamales” dijo Ricardo Peralta, quien aún no sabe que su seguidores bajaron en Instagram y su manager ya no lo quiere representar.

Ricardo Peralta mencionó que está tratando de descifrar en qué momento ya “estaba en el fango” y tiene claro que el público de La Casa de los Famosos 2024 no lo quiere.