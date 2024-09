Tras haber violentado psicológicamente a Gala Montes durante la gala de La Casa de los Famosos 2024, Adrián Marcelo decidió abandonar el reality show.

Su salida es de lo que todos hablan debido a que Adrián Marcelo, además de convertirse en el habitante más odiado de La Casa de los Famosos 2024, tendrá consecuencias.

Adrián Marcelo -de 34 años de edad- pagará un multa, según indica el contrato que firmó antes de ingresar a La Casa de los Famosos 2024.

De acuerdo con distintos medios de comunicación, Adrián Marcelo no fue expulsado como se rumora, el líder del Team Tierra fue quien decidió abandonar La Casa de los Famosos 2024.

“Yo no voy a jugar ningún juego, Jefa. Exijo en este momento ver a... yo hasta aquí llegué, Jefa, si no quieres tomar esto en cuenta, discúlpame, ya no es un tema que me interese”.

Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos 2024