Ventaneando, el emblemático programa de TV Azteca, se sumó a la lista de medios que difunden información errónea impulsada por la Inteligencia Artificial.

El polémico momento sucedió al dar una actualización sobre el nuevo romance de la cantante Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal.

Todo parece apuntar a que en Ventaneando se dejaron llevar por el furor que generó la confirmación del noviazgo y no se detuvieron a confirmar la veracidad de una foto que se hizo viral a pesar de ser falsa.

Ventaneando (Tomada de video)

Durante la sección “En Corto”, Rosario Murrieta, jefa de información de Ventaneando, presentó un par de fotos, diciendo:

“En Corto: Nicki Nicole, ex de Peso Pluma, encontró de nuevo el amor en brazos de Lamine Yamal, el nuevo jugador estrella del Barcelona, de apenas 18 años de edad, quien acaba de darle como regalo de cumpleaños un lujosísimo auto”.

La primera foto fue compartida por el propio Lamine Yamal, de 18 años, en sus historias de Instagram.

En la imagen aparece la cantante de 25 años y el futbolista del Barcelona, celebrando juntos el cumpleaños de Nicki Nicole, con un pastel, globos en forma de corazón y hasta un ramo de rosas rojas.

La foto es considerada como la confirmación oficial del noviazgo entre Nicki Nicole y Lamine Yamal.

Así fue la imagen falsa que Ventaneando dio por verdadera sobre el nuevo romance de Nicki Nicole y Lamine Yamal

La segunda imagen presentada en Ventaneando muestra a la cantante de 25 años recibiendo como regalo de cumpleaños un auto Ferrari de color rojo.

Esta ilustración, compartida por la fan page de Instagram @lamineyamaloficial, es falsa.

Para crearla, la fan page habría recurrido a la inteligencia artificial con el fin de saciar la curiosidad de los fans, ávidos de más información sobre el romance.

En la misma publicación, @lamineyamaloficial compartió otra foto creada digitalmente, en la que se ve a Lamine Yamal entregándole la llave de su supuesto coche nuevo y un regalo de la marca Gucci.

Hasta el momento no ha habido alguna rectificación de Ventaneando o de alguno de sus colaboradores sobre la información falsa que se difundió en el programa.