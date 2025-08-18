La famosa plataforma de streaming Netflix ha anunciado que ya tiene fecha de estreno para ver Frankenstein de Guillermo del Toro.

Por lo que te decimos a partir de cuándo y dónde ver Frankenstein, la nueva película del director mexicano de 60 años de edad, Guillermo del Toro en Netflix; pues hasta en cines tendrá estreno.

Esta es la fecha de estreno de Frankenstein de Guillermo del Toro en Netflix

Frankenstein, la nueva película del director mexicano Guillermo del Toro ya tiene fecha de estreno en Netflix para el mes de noviembre 2025, por lo el día exacto para verla en la plataforma de streaming será que a partir del próximo:

Viernes 7 de noviembre de 2025

Del genio de Guillermo del Toro llega 'FRANKENSTEIN'. Un clásico renacido con Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth.

📺 En Netflix: noviembre 7 pic.twitter.com/ZVYVat3leG — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 18, 2025

¿Frankenstein de Guillermo del Toro tendrá estreno en cines de México? Esto es lo que dice Netflix

Ante las grandes expectativas que se tiene por la película de Frankenstein de Guillermo del Toro, entre fans se pregunta si tendrá estreno en cines de México.

A lo que Netflix ya tiene la respuesta sobre si Frankenstein de Guillermo del Toro se podrá ver en salas de cine.

Con ello, Netflix ha confirmado que la película de Frankenstein de Guillermo del Toro sí tendrá un estreno limitado en cines antes de que llegue a la famosa plataforma de streaming.

Sin embargo, el estreno de la película de Frankenstein del mexicano Guillermo del Toro sólo tiene confirmado llegar a las salas de cines para los Estados Unidos.

Dicho estreno de la película de Frankenstein de Guillermo del Toro en Estados Unidos está programado para el próximo viernes 17 de octubre.

FRANKENSTEIN, a film by Guillermo del Toro



Starring Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, and Christoph Waltz. Coming to select theaters October 17 and on Netflix November 7. pic.twitter.com/zdYFoq9cUR — Netflix (@netflix) August 18, 2025

Pese a esto, los seguidores esperan que el director mexicano Guillermo del Toro no se olvide de sus fans en su país natal .

Pues son muchos los que esperan que Guillermo del Toro junto a Netflix sorprendan con el estreno de Frankenstein en cines de México.

Acá te estaremos informando todos los detalles si es que sucede un estreno en cines de nuestro país para la película de Frankenstein de Guillermo del Toro.