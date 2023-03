The Last of Us es todo un éxito global; pero eso no significa que le guste a todos, tal es el caso del actor Rainn Wilson, que acusó a la serie de anti cristiana.

En un mensaje en Twitter, Rainn Wilson señaló que el penúltimo capítulo de The Last of Us tiene un discurso anti cristiano en la forma de David, el villano del episodio.

El actor de The Office menciona que cuando David comenzó a leer la Biblia, sabía que sería una persona horrible.

Casi todos los personajes relacionados a la religión con villanos, él pregunta si no hay un predicador en un programa que sea amable y cariñoso.

Rainn Wilson sobre The Last of Us (Especial)

Creo que hay un sesgo anticristiano en Hollywood. Tan pronto como el personaje de David en “The Last of Us” Comencé a leer de la Biblia, sabía que iba a ser un villano horrible. ¿Podría haber un predicador que lea la Biblia en un programa que en realidad sea amoroso y amable? Rainn Wilson

Fans de The Last of Us no están de acuerdo con Rainn Wilson

El tuit de Rainn Wilson no cayó bien entre los fans de The Last of Us, quienes no estuvieron de acuerdo con su afirmación de que era una serie anti cristiana.

Muchos le respondieron a Rainn Wilson que si había dejado de ver el episodio después de eso, pues se explica el por qué de la actitud de David.

The Last of Us no es anti cristiana, pues el villano en realidad nunca fue un hombre de fe, simplemente usaba la religión como un método de sometimiento y poder.

Es más una crítica a las personas que se hacen pasar por “predicadores” más que un ataque directo a cualquier religión.

No obstante, también hubo quienes estuvieron de acuerdo con el actor, señalando que ven una especie de “agenda cristofóbica”.

David en The Last of Us (HBO)

Rainn Wilson defendió su postura sobre The Last of Us

Rainn Wilson continuó su argumentación acerca de la supuesta postura anti cristiana de The Last of Us, señalando que él ni siquiera profesa esa fe.

Señalando también una “coalición evangélica/política”, esto luego de que su tuit sobre The Last of Us fuera utilizado como titular de Fox News.

Además afirma que este tipo de acciones de los medios es lo que ha provocado una guerra cultural, cuyo único fin es el lucro de las empresas.

Si bien acepta que varios casos de odio han partido de personas ligadas de una u otra forma a la religión, no es un caso general.

Existen muchas personas que son parte de la comunidad cristiana/católica que son amables, respetuosas y busca un bien para el mundo, de ahí que no le guste el tratamiento de The Last of Us.

Rainn Wilson sobre The Last of Us (Especial)

Aquí hay un par de cosas divertidas sobre el sesgo anticristiano en Hollywood. Mi tweet de opinión fue recogido como noticia de primera plana por @FoxNews. Hablar de prejuicios. Una organización creada como un cómplice corporativo para crear una división únicamente con fines de lucro basada en la indignación de la guerra cultural. ¡Imprime eso! Además, ni siquiera soy cristiano. Claro que es verdad que la coalición evangélica/política le está haciendo mucho daño a nuestro país. Prohibir libros, prohibir libertades, negar la ciencia inconveniente, adoptar una grotesca plataforma anti-LGBTQ+ Pero la mayoría de los cristianos que conozco son amables, aceptan y aman y buscan hacer del mundo un lugar mejor. También deben ser honrados en los medios de comunicación. Rainn Wilson

Con información de Rainn Wilson.