Ahora que ya terminó la primera temporada, toda la atención se está centrando en The Last of Us 2, la segunda parte de la exitosa serie de PlayStation y HBO.

Si bien la primera entrega mostró todos los eventos del juego de PS3 en una sola temporada, se creía que The Last of Us 2 haría lo mismo con la obra de PS4.

Sin embargo, Neil Druckmann y Craig Mazin hablaron al respecto de la segunda temporada, incluyendo la extensión de esta.

Dejando ver, que podría haber más bloques de capítulos a pesar de que el juego no tenga más que dos partes lanzadas hasta el momento.

The Last of Us (HBO)

The Last of Us 2 sólo sería una parte de la historia del segundo juego

En una entrevista Craig Mazin declaró que la historia de The Last of Us 2 no se podrá abarcar sólo en una temporada, se necesitarán varias para contar toda la trama.

Aunque no fue claro en cuantas temporadas vendría después de The Last of Us 2; aunque por la extensión del juego, es probable que sean otras dos.

Es decir, en total The Last of Us tendría unas 4 temporadas para abarcar la historia que se conoce hasta el momento; eso si PlayStation no saca un tercer juego en este tiempo.

Esto debido a que The Last of Us Part II (el juego) es casi 3 veces más extenso que el título original de PS3, por lo que sería imposible adaptar todo en sólo 9 o 10 capítulos.

The Last of Us (HBO)

The Last of Us 2 hará algunos cambios en la trama

Otra cosa que reveló Craig Mazin sobre The Last of Us 2, es que se harán unos ajustes a la trama que se cuenta en el título de PS4.

Señaló que se añadirán cosas a The Last of Us 2 para enriquecerla, además de que “voltearán” otras, todo con el objetivo de darle el mejor show a los fans.

Además confirmó que el elenco regresa, aunque no especificó a quienes veremos en la nueva temporada, es de esperar que Pedro Pascal y Bella Ramsey repitan en el estelar.

The Last of Us 2 tiene programada su filmación para finales de 2023, inicios de 2024; por lo que no veríamos el primer capítulo hasta el 2025.

Con información de VGC.