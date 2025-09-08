Task es la más reciente serie policial de HBO Max, la cual está llamada a ser una de las mejores del fin de año 2025.

En conferencia de prensa, los protagonistas de Task, Emilia Jones y Tom Pelphrey, así como el creador Brad Ingelsby, hablaron más al respecto.

Brad Ingelsby quería que Task mostrara la condición humana del bien y el mal

Task ha sido alabada por la crítica debido a su enfoque alejado de maniqueismos morales, algo que Brad Ingelsby se planteó desde el primer momento.

Al respecto, señaló que no quería que Task fuera esa historia tradicional del bueno contra el malo, sino presentar qué es lo que define a las personas moralmente.

Task (HBO)

Construyendo a los personajes y la ciudad, al mismo tiempo que pone las condiciones que los van llevado a tomar las distintas decisiones que se ven en pantalla.

Poniendo al público en entredicho, pues cada personaje tiene una razón justificada de hacer lo que hace , más allá si es “bueno” o “malo”.

Demostrando la complejidad de cada uno de estos, tal y como es la misma naturaleza humana.

Y señalando que no hay actos buenos o malos en Task, solo interpretaciones buenas o malas de los actos.

“No quería repetir un ‘¿Quién lo hizo?’, como en Mare of Easttown. Quería otra historia en Delco, con la misma complejidad y cuidado. El motor esta vez era una colisión inevitable entre personajes que el público ama. No se trata de pintar a alguien como bueno o malo, sino de entender cómo se toman las decisiones." Brad Ingelsby, creador de Task

Task (HBO)

Task también es una historia sobre la familia

Emilia Jones y Tom Pelphrey destacaron que Task, más allá de todo, es una historia sobre el amor y la familia.

Emilia Jones señaló que en Task se muestra el gran amor que Maeve y Robbie se tienen como padre e hija, a pesar de los constantes enfrentamientos en pantalla.

Hay algo muy fuerte ahí, solo que ambos son muy parecidos, lo cual hace que choquen siempre debido a su situación en particular.

Por su parte, Tom Pelphrey señala que tuvo una conexión inmediata con Robbie, debido a que él también tiene un hijo y sabe lo que es dar todo por ellos.

De igual manera, no condena al personaje de Task , lo entiende, pues sabe que en situaciones límite se puede hacer lo que sea por el bien de la familia.

Quedando de acuerdo con que existe una gran historia que hará conectar con el público de una manera más profunda.

“Me encantó la relación entre Maeve y Robbie porque hay mucho amor ahí. Se enfrentan, pero creo que es porque son bastante parecidos.” Emilia Jones

“Acababa de convertirme en padre. Y entonces interpretar a Robbie, que hace todo por sus hijos, fue algo que no tuve que pensar. Lo sabía en mis huesos.” Tom Pelphrey