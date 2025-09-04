Si no pudiste ver la película en cines, muy pronto se estrenará The Brutalist en streaming a través de HBO Max, para todo México y América Latina.

Algo que todos los suscriptores de HBO Max agradecerán, pues podrán ver The Brutalist en streaming luego de más de 6 meses de espera tras su estreno.

¿Cuándo se estrena The Brutalist en streaming en HBO Max?

De acuerdo con información oficial, The Brutalist en streaming se estrena en HBO Max el 26 de septiembre de 2025.

Es decir, The Brutalist llegará a streaming casi 8 meses después de su estreno en cines de México, pues la película estuvo en cartelera el 6 de febrero.

The Brutalist en streaming en HBO Max (Especial)

Hay que señalar que el estreno de la película está marcado tanto para México, como para el resto de América Latina.

Además, será una exclusiva de HBO Max; no podrás ver la película en ninguna otra plataforma en nuestra región.

Si no tienes este servicio y quieres ver el filme, tendrás que contratar HBO Max o esperar el fin de la exclusiva, que podría tardar varios años.

The Brutalist en streaming en HBO Max será el corte del cine

Podemos confirmar que The Brutalist en streaming en HBO Max contará con el corte del cine, que es de 3 horas y media.

La única diferencia es que The Brutalist en streaming en HBO Max no tendrá el corte intermedio, como sí pasaba en la versión de cine.

Esto debido a que en cine se le daba oportunidad a los espectadores de descansar un poco a la mitad de la película, para después regresar en el mismo punto donde se dejó.

En streaming no existe este problema, pues la persona puede detener y reproducir la película en el punto que más les guste.

Cabe destacar que no es la primera película de larga duración de HBO Max , también está el corte de 4 horas de Liga de la Justicia.