La película Exterminio: La Evolución se podrá ver en streaming por HBO Max.

Después de su exhibición en cines, Exterminio: La Evolución llegará a HBO Max para emoción de todos sus suscriptores.

¿Cuándo se estrena Exterminio: La Evolución en streaming? Fecha en HBO Max

Una de las películas más destacadas del 2025, Exterminio: La Evolución, se podrá ver en HBO Max. Te decimos cuándo.

La película de Danny Boyle -de 68 años de edad- debutarán en streaming el próximo viernes 19 de septiembre.

Exterminio: La Evolución (Sony Pictures)

Sin embargo, HBO Max quiere preparar a los fans de la franquicia.

Por ello, también estrenará Exterminio 1 (2002) y Exterminio 2 (2007) el miércoles 3 de septiembre .

De esa forma, HBO Max quiere que todos sus suscriptores hagan maratón de la saga que marcó el género de terror postapocalíptico.

En caso de que no hayas visto Exterminio: La Evolución o las primeras dos entregas, esta es una gran oportunidad de adentrarte al universo de la franquicia.

Exterminio: La Evolución (Sony Pictures )

¿De qué trata la película Exterminio: La Evolución?

La película Exterminio: La Evolución es una cinta dirigida por Danny Boyle con un guion de Alex Garland, de 55 años de edad.

Esta cinta se sitúa 28 años después de los acontecimientos de Exterminio 2.

Ahora, el virus de la ira volvió y un grupo de personas tendrá que sobrevivir en un mundo amenazado todo el tiempo por los infectados.

La crítica y el público se rindió ante la película Exterminio: La Evolución, convirtiéndose en uno de los largometrajes más comentados de este año.

Principalmente porque significó el exitoso regreso de una franquicia que expandió su universo de manera acertada.

Exterminio: La Evolución fue celebrada por el estilo visual y humor que dio Danny Boyle a la historia, la cual estuvo filmada con un iPhone 15 Pro Max.

Además, los especialistas aseguraron que la película Exterminio: La Evolución es un filme de terror muy emocionante en cada escena.

Para muchos, fue una buena decisión que regresara la mancuerna de Danny Boyle con Alex Garland, ya que pudieron redifinir su saga.

Entregando una de las películas de terror favoritas del 2025.