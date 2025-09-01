Con Task, HBO Max vuelve a apostar por el drama criminal de alto calibre, esta vez de la mano de Brad Ingelsby, creador de la aclamada Mare of Easttown.

A lo largo de sus episodios, Task construye una narrativa tensa, emocional y profundamente humana.

La cual aleja un poco de los clichés del género para ofrecer una experiencia más íntima y reflexiva.

5 razones de por qué Task es la mejor serie policial de HBO Max en mucho tiempo

A continuación, te daremos nuestras 5 razones de por qué Task es la mejor serie policial de HBO Max en mucho tiempo.

Un género que tenía algo olvidada la plataforma de streaming:

Task (HBO)

Task de HBO Max apuesta fuertemente por el realismo

Lo primero que hay que decir es que Task apuesta fuertemente por el realismo, desde su trama hasta su estética.

La serie nos muestra la historia de Tom, un agente del FBI que es puesto a cargo de un equipo especial, el cual deberá poner fin a una serie de robos violentos en Filadelfia.

La trama no romantiza en ningún momento a las fuerzas policiales; por el contrario, trata de mostrar a los personajes y su entorno como algo humano, con sus virtudes y muchas falencias.

Esto se ver reforzado con las calles desgastadas, los bares de esquina, las casas modestas y los silencios incómodos de la ciudad de Filadelfia.

Uno de lo lugares menos cosmopolitas de Estados Unidos; pero al mismo tiempo más cercano a la gente, lo que le da un enfoque más emocional a la serie.

Task (HBO)

Protagonista y antagonista crean una gran química en Task

Si bien el show tiene actuaciones destacadas de casi todo el elenco, lo mejor es que protagonista y antagonista crean una gran química en Task.

Mark Ruffalo interpreta a Tom, que más allá de su fachada recia, se trata de un hombre marcado, con una brújula moral que oscila entre el deber y la empatía.

Ofreciendo una actuación contenida pero poderosa, transmitiendo con miradas y silencios el peso de una vida dedicada al “deber”, sin cuestionar “lo bueno o lo malo” de este.

Mientras que Tom Pelphrey es Robbie, quien está detrás de los robos; pero al mismo tiempo un padre de familia bastante “convencional”.

Con esto, la serie no lo presenta como un villano, sino como un hombre atrapado entre la necesidad y la culpa.

Pelphrey logra una interpretación desgarradora, llena de matices, que convierte a Robbie en uno de los personajes más memorables del show.

Siendo la otra cara de la moneda de nuestro protagonista.

Task (HBO)

El ritmo lento de Task de HBO Max le ayuda bastante

Si esperas acción desde el primer momento, lamentamos decirte que la serie te decepcionará; sin embargo, el ritmo lento de Task le ayuda bastante.

Su ritmo es pausado, casi contemplativo, permite que los personajes respiren y evolucionen.

Cada episodio se siente como una pieza de un rompecabezas, donde las revelaciones no vienen tanto por giros argumentales, sino por confrontaciones íntimas.

Esta estructura puede parecer lenta para quienes esperan acción constante, pero recompensa a quienes valoran el desarrollo profundo de personajes.

Task (HBO)

La dirección de Task de HBO Max es brillante

Brad Ingelsby vuelve a demostrar que este tipo de historias son su fuerte, pues la dirección de Task es brillante.

Si bien él no dirigió todos los episodios, sí estuvo a cargo de la escritura y la producción de los mismos, donde optan por una estética sobria, casi documental.

La cámara se mantiene cerca de los rostros, capturando emociones crudas sin artificios, del día a día de los agentes, así como de los criminales.

Mientras que la fotografía utiliza tonos fríos y apagados, reforzando la sensación de desgaste y melancolía que impregna toda la serie.

Task (HBO)

Task busca subvertir un poco las historias de policías en HBO Max

Más allá del crimen, Task busca subvertir un poco las historias de policías, alejándose del clásico “buenos contra malos”, siendo una exploración de las motivaciones de cada uno de los personajes.

La serie se guía por preguntas como:

¿Puede alguien escapar de su pasado?

¿Qué significa ser bueno en un entorno que constantemente empuja hacia lo contrario?

No ofrece respuestas fáciles, pero plantea las preguntas con honestidad, para que el espectador saque sus propias conclusiones.

Además, aborda el papel de la familia como refugio y como carga, mostrando cómo los vínculos afectivos pueden ser tanto salvación como condena.

Task (HBO)

¿Vale la pena ver Task de HBO Max?

Task es una serie de HBO Max que exige paciencia, pero ofrece profundidad, recompensando al espectador conforme avanzan los capítulos,

No busca impresionar con grandes revelaciones ni persecuciones espectaculares, sino con personajes que se sienten reales; con dilemas que resuenan y con una atmósfera que cala.

Más que una serie policial, Task es un drama criminal que se aleja del espectáculo para abrazar la introspección dentro de un espíritu contemplativo.

Siendo sin lugar a dudas uno de las mejores series de HBO Max del año, y la mejor del género en varios años.