Sian Chiong -de 30 años de edad- apenas descubrió que su juego en La Casa de los Famosos 2024 ya se terminó.

Tras la eliminación de Gomita de La Casa de los Famosos 2024, Agustín Fernández, del cuarto Tierra, se dijo desconcertado por la partida de 5 aliados al hilo.

“¿Cómo pueden estar votando por esa gente [del cuarto Mar]?”, se preguntaba el argentino.

La respuesta parece haberla descifrado otro de sus allegados en La Casa de los Famosos 2024.

Sian Chiong de La Casa de los Famosos 2024 (Captura de video)

“La final son ellos”, afirma Sian Chiong sobre el cuarto Mar tras la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos 2024

En una plática con Ricardo Peralta, Sian Chiong dijo que tras la despedida de Adrián Marcelo, tenía claro que sería casi imposible que alguien del cuarto Tierra ganara La Casa de los Famosos 2024.

“La final son ellos [los integrantes del cuarto Mar]”, dijo Sian Chiong, señalando que a partir de esta semana los tres habitantes de Tierra restantes comenzarán a salir.

Él, reconoció, podría ser quien se despida de La Casa de los Famosos 2024 el domingo 8 de septiembre, para luego dar paso a Agustín Fernández.

Sobre Ricardo Peralta, dijo confiar en que sus cientos de seguidores en redes lo mantengan hasta la novena semana de La Casa de los Famosos 2024.

“Después de lo de hoy, ya, ahora sí es como ya, la remontada histórica... sacaron a 8,... ni a uno sacamos, qué mal, qué mal todo”. Sian Chiong

Ricardo Peralta y Sian Chiong en La Casa de los Famosos 2024 (Especial)

Ricardo Peralta sabe que sus fans no estarían contentos por aliarse a Tierra en La Casa de los Famosos 2024

Ricardo Peralta le pidió a Sian Chiong no derrotarse antes de tiempo, a lo que el extranjero dijo que suele ser muy optimista.

Pero después de la salida de Adrián Marcelo y las circunstancias en las que sucedió, las cosas le quedaron muy claras.

“Si yo me salvo y tú sacas a uno, me devolverías un poco la ilusión”, dijo Sian Chiong, pero Ricardo Peralta le confesó que no podía prometerle nada.

Y es que, el influencer dijo que por ser parte de la comunidad LGBTI+, sus fans le exigen mucho y que seguramente lo castigarán por haberse aliado a Adrián Marcelo.

Situación que en efecto ha pasado afuera de La Casa de los Famosos 2024.