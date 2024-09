“Yo que pta culpa tengo que mi papá me abandonara, que mi mamá me explotara”



Vas y chingas a toda tu pta madre AM. La producción protege a misóginos y violentadores de mujeres 🤬🤬



FUERA ADRIÁN MARCELO#LCDLFMX2 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/5udaMc75L8