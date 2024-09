Controversia en La Casa de los Famosos 2024 con la salida de Adrián Marcelo.

Y mientras se dice que el influencer fue expulsado, La Mole asegura que fue él quien exigió la salida de su mejor amigo.

Adrián Marcelo -de 34 años de edad- abandonó las instalaciones de La Casa de los Famosos 2024 la madrugada del miércoles 4 de septiembre.

Esto tras haber violentado verbal y psicológicamente -en vivo y en televisión nacional- a la actriz Gala Montes -de 24 años de edad- durante la noche del martes.

Un evento que desencadenó la renuncia de marcas patrocinadoras de La Casa de los Famosos 2024 y la expulsión del influencer.

Sin embargo, Iván Fematt -mejor conocido como La Mole- salió en defensa de su amigo y compañero de trabajo.

Para aclarar que, supuestamente, fue él quien exigió la salida de Adrián Marcelo.

Fue en el programa Vivalavi que La Mole se conectó por medio de una videollamada para dar a conocer la situación de Adrián Marcelo tras su salida de La Casa de los Famosos 2024.

Primero que nada, el comediante externó que Adrián Marcelo se encuentra bien y que se pudo poner en contacto con él tras lo ocurrido: “En la madrugada hablé con él; está bien”.

De acuerdo con La Mole, su amigo se mostró confundido con todo lo que estaba pasando, por lo que le contó algunas de las cosas que se estuvieron suscitando afuera mientras estaba en el programa:

"Me di cuenta de que ellos ahí aislados no saben lo que existe afuera, entonces él también se asustó y me dijo '¿pues qué pasó, Mole?' No sabe todo el desmadre que hay aquí afuera".

La Mole