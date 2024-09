Adrián Marcelo retó a la producción de La Casa de los Famosos 2024, agrediendo a Gala Montes durante la transmisión en vivo.

Lo que pintaba para ser una noche tranquila en La Casa de los Famosos 2024 se convirtió en la transmisión más polémica del reality show.

Y es que, la producción de La Casa de los Famosos 2024 habría intentado lavar la imagen de Adrián Marcelo, de 34 años.

¿Cómo? Dándole oportunidad de “aclarar” el polémico comentario que hizo la noche del domingo, luego de que Gala Montes lo acusara de misógino: “Una mujer menos para maltratar”.

Adrián Marcelo, líder del cuarto Tierra en La Casa de los Famosos 2024, dijo que su comentario había sido una “ironía”, para luego acusar que...

Para demostrar que no violenta a las mujeres, Adrián Marcelo, de 34 años, puso de ejemplo su relación con Briggitte Bozzo y Karime Pindter, con quienes dijo, se lleva muy bien.

Incluso, dijo, en los últimos días de convivencia en La Casa de los Famosos 2024, las chicas han cambiado su percepción de él.

Otra prueba, dijo, es que al escuchar su comentario, sus aliados del cuarto Tierra, Agustín Fernández, Sian Chiong y Ricardo Peralta, se rieron de lo que dijo. Luego, el regiomontano repitió:

“Te reitero, es una broma, pero sí iba con toda la intención de ironizar sobre lo bajo que fueron Arath y Gala al difamarme, al tergiversar, incluso, Gala utilizando palabras que recién aprendió y le gusta muchísimo utilizarlas, tuilizando adjetivos terribles, ruines y que me tienen incluso muy tenso, yo pedí mi salida el domingo, la producción pasó por alto mi petición porque lamentablemente cuando el juego lleva eso que... a ver, no me siento una víctima, yo los llevé a eso por la competitividad con la que se juega pero cuando se llega a esto, con la intención de ganar, pues ya le quita un poquito lo divertido, lo armónico; insisto, lo de Arath y Gala para mi fue una bajeza total porque pone en riesgo mi seguridad allá afuera”

Adrián Marcelo insistió en que Arath de la Torre, de 49 años, cometió bajezas con él, al incluir en su posicionamiento temas políticos. Luego, arremetió duramente contra Gala Montes.

Adrián Marcelo reiteró los polémicos comentarios que hizo en la semana 2 contra la actriz de 24 años, atacándola por sus enfermedades mentales:

Odalis Ramírez, conductora de La Casa de los Famosos 2024 agradeció a Adrián Marcelo e intentó cerrar el tema, pero entonces Gala Montes alzó la voz, logrando que le dieron un espacio, durante el que dijo:

“[Adrián Marcelo] sigue haciéndolo, sigue violentándome, diciendo cosas, hablando cosas de mi enfermedad. Yo llevo aquí 7 semanas y he estado perfectamente bien y sigue metiéndose con esos temas. [Él] es una persona misógina y no debería de estar aquí, yo no inventé esos adjetivos; te los mereces y así como te los estoy diciendo yo, te los van a repetir muchas mujeres allá afuera, porque hay todo un movimiento que me defiende”

Gala Montes