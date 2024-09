Odalys Ramírez sorprendió a la audiencia de La Casa de los Famosos 2024 al confrontar a Adrián Marcelo por el desatinado comentario que realizó tras la salida de Gomita -de 29 años de edad-.

Y es que Adrián Marcelo enfureció a los seguidores de La Casa de los Famosos 2024 al decir a sus compañeros del cuarto Tierra: “Una mujer menos que maltratar”, luego de ver que Gomita no regresó al juego porque fue eliminada.

Por lo que en plena gala, Odalys Ramírez le preguntó al influencer si hablaba en serio y si le gustaría que a su esposa le hicieran el mismo comentario.

Como era de esperarse, Adrián Marcelo minimizó sus palabras y aseguró que se trató de un sarcasmo ante señalamientos de misoginia y feminicidio dentro de La Casa de los Famosos 2024 por lo que Odalys Ramírez aceptó la respuesta sin objetar.

Esto le costó críticas a Odalys Ramírez -de 40 años de edad- quien además de no defender su postura, provocó un nuevo enfrentamiento entre Gala Montes y Adrián Marcelo.

Debido a que Gala Montes -de 24 años de edad- nuevamente fue violentada psicológicamente por Adrián Marcelo -de 34 años de edad-, quien terminó abandonando La Casa de los Famosos 2024, la conductora salió a pedir disculpas.

“Ayer cometí un error , al no dejar clara mi postura , que por supuesto está en contra de cualquier tipo de violencia . Reconozco que pude haberlo hecho mejor . Así que aquí estoy , dando la cara y ofreciendo disculpas . Siempre estaré del lado de la lucha por la igualdad de millones de mujeres”

Odalys Ramírez reconoce que no supo defender su postura debido a que priorizó su papel como conductora de La Casa de los Famosos 2024.

“En mi afán de ser la conductora neutral, que no inclina la balanza de un lado hacia otro, en mi afán de conciliar adentro de la casa y de invitar a la reflexión, no lo logré, la situación me superó”

Odalys Ramírez