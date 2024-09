Adrián Marcelo abandonó La Casa de los Famosos 2024 la madrugada del 4 de septiembre luego de que se victimizó diciendo que Gala Montes y Arath de la Torre estaban ensuciando su imagen.

Pero ¿cuál es la realidad detrás de su salida?

Adrián Marcelo -aunque lo negó- se hizo la víctima sobre comentarios de Gala Montes acusándolo de misógino, machista y violentador.

Sin embargo, el youtuber negó que fuera así e incluso retó a todos a buscar momentos en La Casa de los Famosos 2024 en que se haya comportado de esa forma.

Y como en SDPnoticias nos tomamos los retos en serio, acá te dejamos 8 momentos de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos 2024 donde se le ve misógino, machista y violentador.

Aunque Adrián Marcelo fue quien pidió a la producción de La Casa de los Famosos 2024 abandonar el reality show, aseguró que fue porque Gala Montes y Arath de la Torre estaban ensuciando su nombre.

Argumentos que Gala Montes -de 24 años de edad- le repitió en más de una ocasión como machista, misógino y violentador, aseguró que nunca los ejerció, pero ¿es la realidad?

Acá te mostramos concepto por concepto la prueba de que Adrián Marcelo sí actuó con cada adjetivo que Gala Montes le dio.

¿Recuerdas la famosa pelea ‘campal’ en La Casa de los Famosos 2024 por el colchón de Sain Chiong? Ese desencuentro entre Mar y Tierra dieron pie a mostrar al Adrián Marcelo violentador.

Primero debemos entender qué es cada uno de los conceptos que Gala Montes acuñó a Adrián Marcelo durante su estadía en La Casa de los Famosos 2024.

Violentador: Persona violencia que actúa con fuerza e ímpetu, y que se deja llevar por la ira. La violencia puede ser física, emocional o psicológica.

Ahora que sabes el concepto de violentador, acá la muestra de que Adrián Marcelo sí lo fue en el reality show.

Sin que siquiera tuviera nada que ver con el tema a discusión, Adrián Marcelo se fue contra Gala Montes minimizando su diagnóstico de depresión y ansiedad.

“La depresión no es un botón que se prende y se apaga ¡eh! (...) no, tú no estás deprimida, tú eres una gran actriz, ha de ver sido un pinche charlatán el que te diagnosticó”.

Adrián Marcelo, youtuber.